Joan Jett: Η επανέκδοση του “I Love Rock ’N Roll” αποκαλύπει και την πρώτη ακατέργαστη live μορφή του

Η Joan Jett and the Blackhearts γιορτάζουν τα 45 χρόνια του I Love Rock ’N Roll με μία περιορισμένη επετειακή έκδοση, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου 2026 σε διπλό βινύλιο και διπλό CD. Mε τίτλο I Love Rock ‘N Roll + The Shadow Album, δίπλα στον αυθεντικό δίσκο θα βρίσκεται το μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητο The Shadow Album, μία χαμένη καταγραφή των τραγουδιών στην πρώιμη μορφή τους.

Το I Love Rock ’N Roll κυκλοφόρησε το 1981 ως το δεύτερο άλμπουμ της Joan Jett και το πρώτο που ηχογράφησε μαζί με τους Blackhearts. Έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας της, φτάνοντας στο Νο 2 του αμερικανικού Billboard 200 και την καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες γυναίκες της rock. Ο δίσκος μάς έδωσε φυσικά τον ομώνυμο epic τραγούδι, που ήταν διασκευή αυτού που είχαν πρωτοηχογραφήσει οι βρετανοί glam rockers Arrows το 1975. Στα χέρια της Jett όμως μεταμορφώθηκε σε παγκόσμιο rock ύμνο, παραμένοντας επί επτά εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100 και φτάνοντας στο Νο 1 σε αρκετές ακόμη χώρες. Αργότερα εντάχθηκε και στο Grammy Hall of Fame.

Ο αρχικός δίσκος συνδύαζε τραγούδια της Jett και των Blackhearts με διασκευές που είχαν κάνει απολύτως δικές τους. Ανάμεσά τους βρίσκονταν τα “Love Is Pain” και “Victim of Circumstance”, αλλά και το “Crimson and Clover” των Tommy James and the Shondells, το οποίο χάρισε στην μπάντα ακόμη μία μεγάλη επιτυχία. Περιλάμβανε επίσης τα “Nag” των Halos, “Bits and Pieces” των Dave Clark Five και “You’re Too Possessive”, ένα τραγούδι που η Jett είχε αρχικά ηχογραφήσει με τις Runaways.

Πέρα από όλα, το I Love Rock ’N Roll αποτέλεσε μία ηχηρή δήλωση της Jett για την ταυτότητά της − πριν το 1981 και μετά τη διάλυση των Runaways, είχε βρεθεί αντιμέτωπη με συνεχείς απορρίψεις από τη μουσική βιομηχανία. Απάντησε σε αυτές όμως με έναν δίσκο ωμό, άμεσο και ορκισμένο στη δύναμη του rock ’n’ roll. Η επιτυχία του άνοιξε ταυτόχρονα περισσότερο χώρο για τις γυναίκες μουσικούς στο είδους, το οποίο τότε και αν μονοπωλούνταν από άντρες.

Το χαμένο άλμπουμ στη σκιά της επιτυχίας

Το διδυμάκι της επερχόμενης κυκλοφορίας, Τhe Shadow Album, αποκαλύπτει πώς ακούγονταν τα τραγούδια του δίσκου, πριν αποκτήσουν την οριστική μορφή τους. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν το 1980 στα ODO Studios της Νέας Υόρκης, όταν οι Blackhearts έπαιζαν ήδη το συγκεκριμένο υλικό, για περισσότερο από έναν χρόνο στις συναυλίες τους.

Η μπάντα έκλεισε μόλις μία ώρα στο στούντιο και έπαιξε το set ζωντανά, σχεδόν σαν να βρισκόταν μπροστά σε κοινό. Σύμφωνα με τον συνιδρυτή των Blackhearts και παραγωγό Kenny Laguna, η εκτέλεση ήταν τόσο αποτελεσματική και δυνατή, ώστε σκέφτηκαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν εκείνη την ηχογράφηση ως το νέο τους άλμπουμ. Οι ταινίες θεωρούνταν χαμένες επί δεκαετίες, ώσπου εντοπίστηκαν πρόσφατα και αποκαταστάθηκαν.

«Αυτές οι ηχογραφήσεις αιχμαλωτίζουν τον ενθουσιασμό μιας στιγμής κατά την οποία βρίσκαμε τον ήχο μας ως μπάντα», εξηγεί η Joan Jett.

Πέρα από την επανέκδοση, το The Shadow Album θα κυκλοφορήσει ως αυτόνομο βινύλιο στις 27 Νοεμβρίου, αποκλειστικά για το Record Store Day Black Friday στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, με bonus τη ζωντανή εκτέλεση του “Black Leather”.



Το artwork ολόκληρης της επετειακής έκδοσης σχεδίασε ο Shepard Fairey, δημιουργός του Obey.