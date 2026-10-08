Οι Duran Duran ανακοινώνουν το νέο remix album "Free to Love: Hot Star Remixes"

Οι Duran Duran επιβεβαίωσαν τις λεπτομέρειες για το Free to Love: Hot Star Remixes, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή στις 30 Οκτωβρίου. Η νέα κυκλοφορία είχε γίνει διαθέσιμη ψηφιακά στις 26 Ιουνίου 2026 και πλέον περνά και στις φυσικές εκδόσεις, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι Duran Duran κυκλοφορούν remix album σε βινύλιο.

Τον σχεδιασμό της κυκλοφορίας ανέλαβε ο Rory McCartney και το album θα είναι διαθέσιμο σε CD, μονό βινύλιο, καθώς και σε ειδική έκδοση βινυλίου. Κάθε έκδοση θα είναι τυπωμένη με διαφορετική μεταλλική μελάνη και θα συνοδεύεται από μια πρωτότυπη φωτογραφία για το εξώφυλλο, τραβηγμένη από τον ίδιο τον Nick Rhodes των Duran Duran.

Οι εκδόσεις σε CD και μονό βινύλιο θα περιλαμβάνουν επίσης οκτασέλιδο booklet, με επιπλέον αποκλειστικές φωτογραφίες του Rhodes. Η ειδική, περιορισμένη έκδοση θα διαθέτει δύο αναδιπλούμενα booklets διπλού ύψους, ενσωματωμένα στο gatefold.

Το remix album Free to Love, για την κυκλοφορία του οποίου οι Duran Duran συνεργάστηκαν με τον Nile Rodgers νωρίτερα μέσα στη χρονιά, περιλαμβάνει remixes από τους Horse Meat Disco, Trixie Mattel, Harrison, BastienkHz, Alissia, Biff Chitlins και DJ White Shadow.

Η κυκλοφορία του Free to Love: Hot Star Remixes έρχεται λίγο πριν οι Duran Duran επιστρέψουν στον δρόμο, για τις πρώτες συναυλίες τους στη Βρετανία μετά την εντυπωσιακή headline εμφάνισή τους στο BST Hyde Park το περασμένο καλοκαίρι.

Η βρετανική περιοδεία τους ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου από το OVO Hydro Arena της Γλασκόβης και συνεχίζεται στο Μπέλφαστ στις 18 Οκτωβρίου. Οι Pigeon θα εμφανίζονται ως special guests σε όλες τις συναυλίες του βρετανικού σκέλους της περιοδείας.

Στη συνέχεια, το συγκρότημα θα εμφανιστεί σε Birmingham, Liverpool και Leeds, προτού μεταφέρει την περιοδεία στην Ευρώπη για δύο τελευταίες ημερομηνίες: στις 26 Οκτωβρίου στην ING Arena των Βρυξελλών και στις 28 Οκτωβρίου στην Accor Arena του Παρισιού.