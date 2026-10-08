Slayer: 40 χρόνια "Reign In Blood" και ένα βινύλιο γεμάτο… αίμα

Στις 7 Οκτωβρίου 1986, οι Slayer κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ που έμελλε να αλλάξει για πάντα την ταχύτητα, την ένταση και τα όρια του heavy metal. Το Reign In Blood δεν χρειάστηκε ούτε μία ώρα για να το κάνει — για την ακρίβεια, χρειάστηκε μόλις 28 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα.

Το Reign In Blood ήταν το τρίτο άλμπουμ των Slayer και η πρώτη τους συνεργασία με τον Rick Rubin, ο οποίος έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στον ήχο του. Το line-up αποτελούσαν τότε οι Tom Araya, Kerry King, Jeff Hanneman και Dave Lombardo, με το συγκρότημα να μπαίνει στο studio έχοντας έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να δημιουργήσει τον πιο γρήγορο και βαρύ δίσκο που είχε ακουστεί μέχρι τότε.

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε μέσα από την αφαίρεση. Σε αντίθεση με το πιο «γεμάτο» και heavily reverberated Hell Awaits, ο Rubin ήθελε τον ήχο όσο πιο άμεσο και επιθετικό γινόταν. Λιγότερο reverb, λιγότερη παραγωγική «ομίχλη», περισσότερη ένταση. Το αποτέλεσμα ήταν ένας δίσκος στον οποίο κάθε riff, κάθε χτύπημα του Lombardo και κάθε κραυγή του Araya μοιάζει να έρχεται κατευθείαν πάνω σου.

Και κάπως έτσι προέκυψαν δέκα τραγούδια που δεν άφηναν χώρο για ανάσα. Από το "Angel Of Death" και το "Piece By Piece" μέχρι το "Altar Of Sacrifice", το "Criminally Insane", το "Postmortem" και φυσικά το "Raining Blood", το Reign In Blood λειτουργεί σχεδόν σαν ένα ενιαίο, ασταμάτητο χτύπημα.

Το "Raining Blood", μάλιστα, κλείνει τον δίσκο με εκείνη τη χαρακτηριστική βροχή που σβήνει σταδιακά μέσα στο feedback. Ένα λεπτό ήχου μετά το τέλος της μουσικής αρκεί για να ολοκληρώσει έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους στην ιστορία του metal.

Η σημασία του Reign In Blood δεν περιορίζεται στους Slayer. Ο δίσκος θεωρείται ένα από τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκαν μεταγενέστερα παρακλάδια του ακραίου metal, επηρεάζοντας βαθιά τόσο το death όσο και το black metal. Παράλληλα, η επίδρασή του πέρασε πολύ έξω από τα όρια της metal σκηνής. Το "Angel Of Death" χρησιμοποιήθηκε ως sample από τους Public Enemy στο "She Watch Channel Zero?!", ενώ τραγούδια του άλμπουμ έχουν εμφανιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες και σειρές, από τα Gremlins και Jackass μέχρι τα Yellowjackets και South Park.

Δεν είναι τυχαίο ότι το άλμπουμ έχει βρεθεί σε μερικές από τις σημαντικότερες λίστες όλων των εποχών. Το Rolling Stone το έχει τοποθετήσει στο Νο. 6 των 100 Greatest Metal Albums of All Time, ενώ το Kerrang! το έχει χαρακτηρίσει ως το σημαντικότερο thrash album όλων των εποχών. Το Reign In Blood έχει επίσης γίνει χρυσό στις ΗΠΑ και έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια streams.

Για την 40ή επέτειο, οι Slayer πηγαίνουν την αισθητική του άλμπουμ ένα βήμα παραπέρα. Η νέα έκδοση είναι ένα 1LP zoetrope βινύλιο γεμάτο με κατακόκκινο υγρό, το οποίο παρουσιάζεται ως η πρώτη liquid-filled "blood" έκδοση του Reign In Blood. Η κυκλοφορία είναι περιορισμένη και θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω Sound Of Vinyl από τις 20 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η μπάντα έχει αποφασίσει να γιορτάσει την επέτειο με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα: πάνω στη σκηνή. Οι Tom Araya και Kerry King, μαζί με τους Paul Bostaph και Gary Holt, παρουσιάζουν ολόκληρο το Reign In Blood σε επιλεγμένες εμφανίσεις μέσα στο 2026. Μετά τις εμφανίσεις σε Minnesota και Rocklahoma, ακολουθούν το Μεξικό, το Sick New World Texas και δύο sold-out βραδιές στο Kia Forum του Los Angeles στις 13 και 14 Νοεμβρίου, με Cannibal Corpse, Cavalera και Crowbar στο πλευρό τους.

Σαράντα χρόνια μετά, το Reign In Blood παραμένει αυτό που ήταν και το 1986: σύντομο, βίαιο, ανελέητο και χωρίς ούτε ένα περιττό δευτερόλεπτο. Μόνο που πλέον το αίμα του δεν βρίσκεται αποκλειστικά στους στίχους, στο εξώφυλλο και στη μουσική του — βρίσκεται και μέσα στο ίδιο το βινύλιο...