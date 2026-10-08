30 Years Avopolis Party

 

Πληροφορίες

Undeath: Νέο ξεκίνημα στη Relapse Records με το σαρωτικό "Arterial Bombardment"

Οι Undeath ανοίγουν το επόμενο κεφάλαιό τους με το ανελέητο "Arterial Bombardment", προαναγγέλλοντας τον διάδοχο του "More Insane".

Undeath
Avopolis Team

Οι Undeath επέστρεψαν με νέο υλικό, παρουσιάζοντας το "Arterial Bombardment", το πρώτο τους single μετά την ένταξή τους στο δυναμικό της Relapse Records. Το death metal συγκρότημα από το Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης ετοιμάζει αυτή την περίοδο το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, το οποίο θα διαδεχθεί το περσινό More Insane (2024), με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται σύντομα.

Σύμφωνα με τον τραγουδιστή Alex Sason, η μπάντα γνώριζε πως έπρεπε να κάνει δυναμική δήλωση παρουσίας μετά τη νέα δισκογραφική της στέγη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το "Arterial Bombardment" συμπυκνώνει όλα όσα αντιπροσωπεύουν οι Undeath σήμερα: ασταμάτητα riffs, καταιγιστικά blasts και μια ατόφια δόση από τη «νοσηρή» ενέργεια του σύγχρονου death metal.

Το κομμάτι γράφτηκε από τον μπασίστα Tommy Wall, ενώ την ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο πολυπράγμων Colin Marston (Krallice, Gorguts, Behold… The Arctopus). Για το συγκρότημα, το single λειτουργεί ως η πρώτη ουσιαστική ματιά σε όσα επιφυλάσσει η επόμενη δημιουργική του φάση.

Από την ίδρυσή τους το 2018, οι Undeath έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της νέας γενιάς του αμερικανικού death metal. Με δίσκους όπως τα Lesions Of A Different Kind (2020), It’s Time… To Rise From The Grave (2022) και More Insane (2024), κατάφεραν να αποκτήσουν γρήγορα φανατικό κοινό, ενώ έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 250 εμφανίσεις, μοιραζόμενοι τη σκηνή με σχήματα όπως οι Exodus, The Black Dahlia Murder και Suffocation.

Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς οι Undeath ξεκινούν και νέα ευρωπαϊκή περιοδεία δίπλα στους Suffocation, Ingested και Eternal, μεταφέροντας επί σκηνής τη φρενήρη ενέργεια που τους έχει καθιερώσει ως μία από τις πλέον υποσχόμενες δυνάμεις του σύγχρονου ακραίου ήχου. Το "Arterial Bombardment" έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η άνοδος του συγκροτήματος κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Όταν η μουσική απογειώνεται – 210 drones δημιουργούν ένα απίστευτο Halloween show

Ο Tom BetGeorge μετατρέπει τη μουσική σε ένα τεράστιο οπτικοακουστικό θέαμα με drones, lasers,...
Joan Jett: Η επανέκδοση του “I Love Rock ’N Roll” αποκαλύπει και την πρώτη ακατέργαστη live μορφή του

Joan Jett: Η επανέκδοση του "I Love Rock ’N Roll" αποκαλύπει και την πρώτη ακατέργαστη live μορφή του

Η επετειακή έκδοση του εμβληματικού άλμπουμ συνοδεύεται από χαμένες ηχογραφήσεις του 1980 των...
Οι Duran Duran ανακοινώνουν το νέο remix album "Free to Love: Hot Star Remixes"

Οι Duran Duran ανακοινώνουν το νέο remix album "Free to Love: Hot Star Remixes"

Το album κυκλοφορεί σε βινύλιο για πρώτη φορά στην ιστορία του συγκροτήματος.

Featured

Villagers of Ioannina City – Venceremos

Villagers of Ioannina City – Venceremos

Οι Villagers of Ioannina City επιστρέφουν με έναν δίσκο που κοιτάζει μπροστά, αναζητώντας νέα...
Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!

Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, τρεις δεκαετίες μουσικής, ανθρώπων και ιστοριών συναντιούνται στο PLEX...
Ο Robbie Williams είναι το "Album Icon" της National Album Day 2026

Ο Robbie Williams είναι το "Album Icon" της National Album Day 2026

Με αφορμή τη διάκριση, το "Sing When You’re Winning" επιστρέφει σε μια συλλεκτική έκδοση 2LP σε...

Best of Network

Τελικά οι cat people είχαν δίκιο: Οι γάτες συνδέονται με περισσότερη ευτυχία
Προτεινόμενο
Τελικά οι cat people είχαν δίκιο: Οι γάτες συνδέονται με περισσότερη ευτυχία
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Το θρυλικό τσεκούρι του Jack Nicholson από το "The Shining" βγαίνει σε δημοπρασία
Προτεινόμενο
Το θρυλικό τσεκούρι του Jack Nicholson από το "The Shining" βγαίνει σε δημοπρασία
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Το Ready-to-Wear συναντά τη denim παράδοση στη νέα συνεργασία Miu Miu x Wrangler
FASHION NEWS
Το Ready-to-Wear συναντά τη denim παράδοση στη νέα συνεργασία Miu Miu x Wrangler
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Avopolis 30 Years Party: 30 χρόνια μουσικής, ιστοριών και ανθρώπων - Τα γιορτάζουμε όπως πρέπει
Προτεινόμενο
Avopolis 30 Years Party: 30 χρόνια μουσικής, ιστοριών και ανθρώπων - Τα γιορτάζουμε όπως πρέπει
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η τρέλα με τα Jellycat δεν έχει ηλικία: Πώς τα λούτρινα έγιναν business εκατομμυρίων
Προτεινόμενο
Η τρέλα με τα Jellycat δεν έχει ηλικία: Πώς τα λούτρινα έγιναν business εκατομμυρίων
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Είναι η ετήσια ευλογία των ζώων από τον Πάπα η πιο χαριτωμένη παράδοση της Εκκλησίας; Yes, it is
Προτεινόμενο
Είναι η ετήσια ευλογία των ζώων από τον Πάπα η πιο χαριτωμένη παράδοση της Εκκλησίας; Yes, it is
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Olivia Rodrigo για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Cornell: «Στέκομαι στο πλευρό της Jane Doe»
Προτεινόμενο
Olivia Rodrigo για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Cornell: «Στέκομαι στο πλευρό της Jane Doe»
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Disney μάς μεγάλωσε όλους τελικά: Τι κοινό έχουν Baby Boomers, Millennials και Gen Z
Προτεινόμενο
Η Disney μάς μεγάλωσε όλους τελικά: Τι κοινό έχουν Baby Boomers, Millennials και Gen Z
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Cocktail bag: Από το βράδυ στο πρωί
SHOPPING
Cocktail bag: Από το βράδυ στο πρωί
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr