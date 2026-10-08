Undeath: Νέο ξεκίνημα στη Relapse Records με το σαρωτικό "Arterial Bombardment"

Οι Undeath επέστρεψαν με νέο υλικό, παρουσιάζοντας το "Arterial Bombardment", το πρώτο τους single μετά την ένταξή τους στο δυναμικό της Relapse Records. Το death metal συγκρότημα από το Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης ετοιμάζει αυτή την περίοδο το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, το οποίο θα διαδεχθεί το περσινό More Insane (2024), με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται σύντομα.

Σύμφωνα με τον τραγουδιστή Alex Sason, η μπάντα γνώριζε πως έπρεπε να κάνει δυναμική δήλωση παρουσίας μετά τη νέα δισκογραφική της στέγη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το "Arterial Bombardment" συμπυκνώνει όλα όσα αντιπροσωπεύουν οι Undeath σήμερα: ασταμάτητα riffs, καταιγιστικά blasts και μια ατόφια δόση από τη «νοσηρή» ενέργεια του σύγχρονου death metal.

Το κομμάτι γράφτηκε από τον μπασίστα Tommy Wall, ενώ την ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο πολυπράγμων Colin Marston (Krallice, Gorguts, Behold… The Arctopus). Για το συγκρότημα, το single λειτουργεί ως η πρώτη ουσιαστική ματιά σε όσα επιφυλάσσει η επόμενη δημιουργική του φάση.

Από την ίδρυσή τους το 2018, οι Undeath έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της νέας γενιάς του αμερικανικού death metal. Με δίσκους όπως τα Lesions Of A Different Kind (2020), It’s Time… To Rise From The Grave (2022) και More Insane (2024), κατάφεραν να αποκτήσουν γρήγορα φανατικό κοινό, ενώ έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 250 εμφανίσεις, μοιραζόμενοι τη σκηνή με σχήματα όπως οι Exodus, The Black Dahlia Murder και Suffocation.

Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς οι Undeath ξεκινούν και νέα ευρωπαϊκή περιοδεία δίπλα στους Suffocation, Ingested και Eternal, μεταφέροντας επί σκηνής τη φρενήρη ενέργεια που τους έχει καθιερώσει ως μία από τις πλέον υποσχόμενες δυνάμεις του σύγχρονου ακραίου ήχου. Το "Arterial Bombardment" έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η άνοδος του συγκροτήματος κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί.