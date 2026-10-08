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Όταν η μουσική απογειώνεται – 210 drones δημιουργούν ένα απίστευτο Halloween show

Ο Tom BetGeorge μετατρέπει τη μουσική σε ένα τεράστιο οπτικοακουστικό θέαμα με drones, lasers, φωτιές και χιλιάδες συγχρονισμένα φώτα, χρησιμοποιώντας από Beastie Boys μέχρι Fall Out Boy.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει αποφασίσει να ανεβάσει τα Halloween light shows σε… άλλο ύψος, αυτός είναι ο Tom BetGeorge. Ο δημιουργός πίσω από τα Magical Light Shows επέστρεψε και φέτος με μια παραγωγή τόσο υπερβολική όσο ακριβώς απαιτεί η περίσταση, χρησιμοποιώντας 210 drones για να δημιουργήσει στον νυχτερινό ουρανό έναν DJ ύψους περίπου 400 ποδιών, δηλαδή πάνω από 120 μέτρα. 

Το εντυπωσιακό show στήθηκε στο Linden της California και αποτελεί μέρος της ετήσιας Halloween παράδοσης του BetGeorge. Τα drones δεν περιορίζονται απλώς στο να σχηματίζουν φωτεινές εικόνες, αλλά λειτουργούν σαν ένα τεράστιο κομμάτι της ίδιας της σκηνοθεσίας, συγχρονισμένα με τη μουσική και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της παραγωγής.

Και η επιλογή των τραγουδιών είναι εξίσου… αλλοπρόσαλλη με το μέγεθος του θεάματος.

Στο φετινό πρόγραμμα βρίσκεται το "Sabotage" των Beastie Boys, με τον γιγάντιο DJ να «scratchάρει» στον ουρανό πάνω από τις φωτισμένες κολοκύθες Patch και Gordon. Το show περιλαμβάνει επίσης το "My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up)" των Fall Out Boy, το "Bangarang" του Skrillex με τη Sirah και το "This Is Halloween" από το The Nightmare Before Christmas

Το πραγματικό ενδιαφέρον στην παραγωγή του BetGeorge βρίσκεται στο πώς διαφορετικά είδη μουσικής μετατρέπονται σε ένα ενιαίο οπτικό θέαμα. Τα drones, τα pixels, τα lasers και οι προβολές λειτουργούν σαν ένα τεράστιο visualizer που βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια του κοινού.

Και τα 210 drones είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Η φετινή παραγωγή χρησιμοποιεί τέσσερις προβολείς των 10.000 lumen, 12 lasers των 30 watt, νερό, φωτιά, cold sparks και χιλιάδες συγχρονισμένα φώτα.

Ο ίδιος ο BetGeorge έχει αναλάβει μεγάλο μέρος της δημιουργικής και τεχνικής διαδικασίας, από το creative direction και το pixel programming μέχρι το χειρισμό των drones, τα εναέρια πλάνα, το μοντάζ, το audio mixing και το music editing. Φυσικά, πίσω από το τελικό αποτέλεσμα υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που ασχολείται με τον προγραμματισμό των drones, τα lasers, το projection mapping, τις λήψεις και την εγκατάσταση. 

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο BetGeorge πηγαίνει την ιδέα στα άκρα. Στα προηγούμενα Halloween shows του έχει χρησιμοποιήσει γιγάντιες κατασκευές, drones και special effects, με το 2022 show του να περιλαμβάνει ήδη ένα 400-foot light and drone show με μουσική από Metallica, Stranger Things και Ghostbusters

Κάπως έτσι, ένα Halloween show που θα μπορούσε να περιοριστεί σε μερικές κολοκύθες και φωτάκια μετατρέπεται σε μια γιγάντια συναυλία χωρίς σκηνή, όπου ο ουρανός γίνεται η οθόνη και τα drones, τα lasers, η φωτιά και η μουσική παίζουν τον δικό τους ρόλο.

Και αν το "Sabotage" των Beastie Boys είναι αυτό που τραβάει περισσότερο την προσοχή αυτή τη στιγμή, το πραγματικό επίτευγμα του BetGeorge είναι ότι έχει βρει έναν τρόπο να κάνει σχεδόν οποιοδήποτε τραγούδι να μοιάζει με blockbuster όταν το ανεβάζει 120 μέτρα πάνω από το έδαφος. 

 

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