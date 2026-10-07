Ο The Tallest Man on Earth βρίσκει νέες μελωδίες στις σουηδικές ρίζες του

Ο The Tallest Man on Earth, το καλλιτεχνικό όνομα του Σουηδού Kristian Matsson, κυκλοφόρησε το "In the Silver Wire Up the Hill", από το άλμπουμ του Just Beyond Endless Mountain, που θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου.

Ο Matsson κινείται εδώ και δύο δεκαετίες στον χώρο της indie folk, με μία χαρακτηριστικά τραχιά φωνή και έναν ήχο που στηρίζεται κυρίως στην κιθάρα και την αφηγηματική δύναμη των τραγουδιών του. Το Just Beyond Endless Mountain ηχογραφήθηκε στο σπίτι του και δημιουργήθηκε χωρίς πίεση χρόνου. Στον δίσκο συμμετέχουν η τραγουδίστρια Sofia HK και ο ντράμερ Björn Sima, ενώ ο Martin Hederos, των The Soundtrack of Our Lives, ανέλαβε τα περισσότερα μέρη βιολιού και τις πρόσθετες ηχογραφήσεις πιάνου.

Στο νέο υλικό τού Matsson, είναι διακριτή η επιρροή της παραδοσιακής μουσικής της Σουηδίας και εξηγεί ότι πολλές από τις μελωδίες γεννήθηκαν από φράσεις βιολιού. Στιχουργικά εξακολουθεί να παρατηρεί όσα τον περιβάλλουν: ποτάμια, δάση, πουλιά, αλλά και την αμφιβολία που επιστρέφει κατά διαστήματα.

Πέρα από τις επιμέρους συμμετοχές, ο Matsson ανέλαβε σχεδόν ολόκληρη την ηχογράφηση και τη μίξη, περνώντας αρκετά τραγούδια από παλιά μπομπινόφωνα και φθαρμένες ταινίες για να δημιουργήσει αστάθειες, παραμορφώσεις και μικρές ατέλειες. O The Tallest Man on Earth δρασκελίζει πάνω από τις συμπληγάδες της εποχής του ΑΙ και επιλέγει συνειδητά έναν ήχο ανθρώπινο, εύθραυστο και βαθιά ριζωμένο στον τόπο του.