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Από τον Jack White μέχρι τον De Niro − Tρία νέα μέτωπα οργής κατά του Trump

Μουσικοί και ηθοποιοί ανεβάζουν ξανά τους τόνους απέναντι στον αμερικανό πρόεδρο, δίκαια και με αφορμή… τα πάντα, βασικά.

Από τον Jack White μέχρι τον De Niro − Tρία νέα μέτωπα οργής κατά του Trump
Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι δημόσιες επιθέσεις καλλιτεχνών εναντίον του Donald Trump δεν σταμάτησαν ουσιαστικά ποτέ. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, τρία διαφορετικά περιστατικά επανέφεραν τη σύγκρουση στο προσκήνιο. Οι λόγοι δίνονται αφειδώς κάθε φορά που ο Trump ανοίγει το στόμα του ή κάνει προσπάθειες να υπονομεύσει το Σύνταγμα.

O Jack White εξακολουθεί να πιστεύει στον «χειρότερο Αμερικανό όλων των εποχών»

Νέα επίθεση εναντίον του Trump εξαπέλυσε ο Jack White, μετά από ομιλία του αμερικανού προέδρου στη Nebraska. Αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν και στο οικονομικό κόστος που προκαλεί η ενεργειακή αναταραχή, ο Trump χαρακτήρισε την κατάσταση «μικρό τίμημα», σε σχέση με την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ένα πυρηνικό Ιράν θα μπορούσε να καταστρέψει μια αμερικανική πόλη, αναφέροντας, "Let 'em take out Los Angeles, let 'em take out San Diego. This is a very small price to pay, and it's going to be over with very soon”.

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε, φυσικά, τα μέσα ενημέρωσης ότι απομόνωσαν τις φράσεις από το πλαίσιό τους. Ο διευθυντής Επικοινωνίας Steven Cheung υποστήριξε ότι ο Trump δεν πρότεινε την καταστροφή των δύο πόλεων, αλλά περιέγραφε τον κίνδυνο που θα αντιμετώπιζαν, εάν δεν είχε ανακοπεί η δημιουργία ενός πυρηνικού Ιράν.

Ο Jack White, ωστόσο, δεν πείστηκε. Απευθύνθηκε στους Ρεπουμπλικάνους κατοίκους του Los Angeles και του San Diego, ρωτώντας πώς αισθάνονται όταν ο «Führer» μιλάει για επίθεση στις πόλεις τους. Χλεύασε επίσης όσους θα επιχειρούσαν να παρουσιάσουν τη δήλωση ως αστείο ή ως ακόμη μία προσπάθεια «να εξοργιστούν οι liberals».

«Η αφοσίωση αυτών των ανθρώπων σε αυτόν τον διεφθαρμένο κακοποιό είναι γελοία και φανερώνει πλήρη άγνοια», έγραψε, προτού επαναλάβει τον χαρακτηρισμό που έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για τον Trump: «Ο χειρότερος Αμερικανός όλων των εποχών».

Η Hayley Williams αναφωνεί «F*** ICE», η αμερικανική κυβέρνηση απαντά

Η Hayley Williams βρέθηκε αντιμέτωπη με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας μετά από συναυλία της στην California, στις 3 Οκτωβρίου. Ερμηνεύοντας το "Ice in My OJ", η τραγουδίστρια των Paramore διέκοψε το κομμάτι για να φωνάξει "F*** ICE", αναφερόμενη στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ. Αμέσως μετά πρόσθεσε, "Free motherf***ing Palestine".

Η Williams έχει εκφραστεί επανειλημμένα εναντίον του Trump και έχει και στο παρελθόν ταχθεί υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτή τη φορά, όμως, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε στο Fox News Digital ότι οι Αμερικανοί αισθάνονται ευγνωμοσύνη για τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς που προστατεύουν την ασφάλειά τους. «Προτείνουμε στην κυρία Williams να τους ευχαριστήσει για την υπηρεσία τους, αντί να υποτιμά τη θυσία τους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Robert De Niro και Mark Ruffalo: Σταθερές αξίες

Οι Robert De Niro και Mark Ruffalo ανέβασαν ακόμη περισσότερο τους τόνους στη συγκέντρωση Hands Off Our Vote, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 4 Οκτωβρίου. Σκοπός της κινητοποίησης ήταν η υπεράσπιση των εκλογικών δικαιωμάτων, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο De Niro υποστήριξε ότι το “power to the people” δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά θεμελιώδης αρχή του αμερικανικού Συντάγματος. Κατηγόρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι πιέζει εκλογικούς αξιωματούχους και απαιτεί πρόσβαση σε εκλογικούς καταλόγους, προτού στραφεί προσωπικά εναντίον του προέδρου. «Όταν αυτός ο δειλός, αυτό το γαμ***** κάθαρμα, ο Donald Trump, προσπαθεί να μας αφαιρέσει τη φωνή και τη δύναμή μας. Τι του λέμε;». Το πλήθος απάντησε, "Keep your f***ing hands off our vote".

 

Ο Ruffalo ακολούθησε αποκαλώντας τον Trump "dumb-a**, fool-a**, tired-a**, lame-a**, duck-a**" και ζήτησε από τους ψηφοφόρους να μετατρέψουν τον Trump σε "lame duck" (όρος για έναν πρόεδρο που παραμένει στο αξίωμα αλλά έχει χάσει μεγάλο μέρος της πολιτικής του ισχύος), δίνοντας στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

Ο Ruffalo έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, όταν αναφώνησε, «Θα μεταμορφωθώ σε Hulk. Και δεν θα σου αρέσω όταν θυμώσω».

Πίσω από τις δηλώσεις των δύο ηθοποιών δεν βρίσκεται μία καινούργια τροπολογία, αλλά μία ευρύτερη σύγκρουση για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Η κυβέρνηση Trump έχει επιχειρήσει να περιορίσει την επιστολική ψήφο, να δημιουργήσει ομοσπονδιακούς καταλόγους επιβεβαιωμένων πολιτών και να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα ψηφοφόρων που διαχειρίζονται οι πολιτείες. Παρουσιάζει τις κινήσεις αυτές ως μέτρα κατά της παράνομης ψήφου· οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων και αρκετές πολιτείες αντιτείνουν ότι μπορούν να αποκλείσουν νόμιμους ψηφοφόρους και ότι ο πρόεδρος δεν έχει συνταγματική αρμοδιότητα να αλλάζει μονομερώς τους εκλογικούς κανόνες.

Οι περιορισμοί που θα επηρέαζαν άμεσα την επιστολική ψήφο στα φετινά midterms έχουν μπλοκαριστεί δικαστικά, επομένως η συγκεκριμένη μέθοδος παραμένει διαθέσιμη σύμφωνα με τους κανόνες κάθε πολιτείας. Η ανησυχία των διοργανωτών αφορά πλέον τόσο τις υπόλοιπες κυβερνητικές παρεμβάσεις όσο και το ενδεχόμενο αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων μετά την κάλπη.

Το saga «το σύμπαν εναντίον Τrump» συνεχίζεται…

 

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