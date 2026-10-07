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Sleeper: Ένα ακόμη από τα τέκνα της britpop επιστρέφει με νέο άλμπουμ και single

Tώρα που τα 90s επιστρέφουν χωρίς να βάφουν τα γκρίζα, ξύπνησαν και οι Sleeper και φέρνουν το “End of the World”, μιλώντας για απώλεια, απελευθέρωση και τον ίλιγγο της μέσης ηλικίας.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι Sleeper ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ End of the World, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 12 Φεβρουαρίου 2027, μέσω της δικής τους Gorsky Records. Πρώτο δείγμα της νέας φάσης τους είναι το ομώνυμο τραγούδι: μία εξομολόγηση γύρω από τη στιγμή κατά την οποία κάποιος αποφασίζει να εγκαταλείψει ό,τι τον πληγώνει.

Από την αρχική σύνθεση των Sleeper, που διαλύθηκαν το 1998 και επανήλθαν το 2017, παραμένουν η Louise Wener, σε φωνητικά, κιθάρα και ως βασική στιχουργός, ο Jon Stewart, στην κιθάρα, και ο Andy Maclure, στα drums. Στο μπάσο βρίσκεται πλέον ο Kieron Pepper, ο οποίος αντικατέστησε τον Diid Osman.

Το End of the World γράφτηκε και ηχογραφήθηκε ανάμεσα στο Παρίσι και το Μάντσεστερ, σε διάστημα 18 μηνών. Σύμφωνα με τη Wener, πρόκειται για τον πιο προσωπικό δίσκο που έχουν δημιουργήσει οι Sleeper. Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβε ο Joe Cross, γνωστός από τη δουλειά του με τους Courteeners, τους Hurts, τον Louis Tomlinson και τους Slow Readers Club.

«Είναι ένας πολύ διαφορετικός δίσκος για εμένα», εξηγεί η Wener. «Ανήκω στη Generation X − έχουμε την τάση να μην αντιμετωπίζουμε ευθέως τα συναισθήματά μας, ούτε να τα δείχνουμε εύκολα στον έξω κόσμο. Υπάρχει δύναμη σε αυτό αλλά και μοναξιά. Έφτασα στο σημείο να νιώθω ότι διαλυόμουν. Σαν να έπρεπε να τοποθετήσω κάπου τη δυσφορία μου, διαφορετικά θα έπαυα να υπάρχω».

H Wener ανήκει στην ηλικία της. Ο θάνατος της μητέρας της, η αποχώρηση των παιδιών από το σπίτι και η επιστροφή σε εμπειρίες. τις οποίες απέφευγε επί χρόνια, δημιούργησαν αυτό που αποκαλεί “mid-life vertigo”: την αίσθηση ότι ο κόσμος μετακινείται, ενώ η εκδοχή του εαυτού σου μέσα στην οποία ζεις δεν σε αντιπροσωπεύει πλέον.

Από την έκρηξη της britpop στη δεύτερη ζωή τους

Οι Sleeper γνώρισαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους από το 1994 έως το 1997, στα χρύσα χρόνια της Cool Britannia. Σέρφαραν στο ίδιο μεγάλο κύμα με τους Blur, Oasis, Pulp, Suede και Elastica, έχοντας όμως τη δική τους ταυτότητα, χάρη στο αιχμηρό γράψιμο της Wener και μία σειρά από guitar pop singles. Στη συλλογική μνήμη παραμένει δυνατά η διασκευή τους στο “Atomic” των Blondie για το θρυλικό soundtrack του Trainspotting.

Οι Sleeper επανενώθηκαν το 2017 και το 2019 επέστρεψαν δισκογραφικά με το The Modern Age, ενώ το 2021 ακολούθησε το This Time Tomorrow.

 

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