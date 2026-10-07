Η Cambridge United τιμά τον Syd Barrett με ειδική φανέλα για την ενίσχυση οργανισμών ψυχικής υγείας

Η Cambridge United δημιούργησε μια ειδική φανέλα προς τιμήν του Syd Barrett, η οποία θα φορεθεί στον επόμενο αγώνα της ομάδας και θα συμβάλει στη συγκέντρωση χρημάτων για οργανισμούς ψυχικής υγείας.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την οικογένεια του Barrett και τα έσοδα θα διατεθούν σε τοπικούς φορείς ψυχικής υγείας του Cambridgeshire, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, που γιορτάζεται στις 10 Οκτωβρίου.

Η Cambridge United θα φορέσει τη συγκεκριμένη φανέλα στον εντός έδρας αγώνα με την Blackpool, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, σε μια μοναδική τιμητική εμφάνιση αφιερωμένη στον θρυλικό ιδρυτή και κιθαρίστα των Pink Floyd.

Η φανέλα έχει σχεδιαστεί με στοιχεία που παραπέμπουν στη ζωή και την καριέρα του Barrett. Το χαρακτηριστικό μοτίβο με διαμάντια αποτελεί αναφορά στο "Shine On You Crazy Diamond", ενώ το έμβλημα φέρει το όνομά του. Παράλληλα, τα χρώματα της εμφάνισης παραπέμπουν στα ξύλινα σανίδια του δαπέδου που εμφανίζονται στο εξώφυλλο του σόλο άλμπουμ του The Madcap Laughs.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cambridge United, Alex Tunbridge, δήλωσε: «Η μουσική του Syd Barrett συνεχίζει να εμπνέει αφοσιωμένους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, όμως οι ρίζες του βρίσκονται εδώ, στο Cambridge. Είμαστε περήφανοι που τιμούμε την κληρονομιά του με μια φανέλα που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την οικογένειά του, φέρνοντας κοντά τις ποδοσφαιρικές και μουσικές κοινότητες της πόλης, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας».

«Ελπίζουμε οι φίλαθλοι και οι θαυμαστές του Syd να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία και να μας βοηθήσουν να συγκεντρώσουμε χρήματα για οργανισμούς ψυχικής υγείας σε ολόκληρο το Cambridgeshire».

Εκ μέρους της οικογένειας Barrett, η αδελφή του μουσικού, Rosemary Been, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και τιμημένοι που συνεργαζόμαστε με την Cambridge United σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία συμβάλλει στην ανάδειξη της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας μέσα από την κληρονομιά του Syd. Ανυπομονώ να βρεθώ στον αγώνα μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας το Σάββατο».

Οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράσουν τη φανέλα από το επίσημο κατάστημα της Cambridge United, στην τιμή των 55 λιρών για τους ενήλικες και 45 λιρών για τους νεαρούς φιλάθλους. Οι εμφανίσεις που θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές στον αγώνα θα δημοπρατηθούν από τον σύλλογο μετά το παιχνίδι, με μέρος των εσόδων να διατίθεται επίσης σε τοπικούς οργανισμούς ψυχικής υγείας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία φέτος, καθώς ο Syd Barrett θα γιόρταζε τα 80ά του γενέθλια. Ο μουσικός, που υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Pink Floyd και καθοριστική μορφή των πρώτων χρόνων του συγκροτήματος, πέθανε το 2006 από καρκίνο στο πάγκρεας.

Την ίδια στιγμή, μια διαφορετική πτυχή της κληρονομιάς του Barrett στο Cambridge βρίσκεται αντιμέτωπη με απειλή. Η ιστορική pub Flying Pig, όπου ο Barrett γνώρισε για πρώτη φορά τον David Gilmour, έχει εκφράσει ανησυχίες ότι η ιστορία και η σημασία του χώρου κινδυνεύουν να χαθούν εξαιτίας της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης ενός συγκροτήματος γραφείων κόστους 500 εκατομμυρίων λιρών.