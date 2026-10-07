Ο Roger Waters φέρνει το "Legacy" των Pink Floyd στην Ευρώπη το 2027

Οι Pink Floyd επιστρέφουν στη σκηνή χωρίς να επιστρέφουν ακριβώς… οι Pink Floyd. Ο Roger Waters ανακοίνωσε το "Roger Waters Presents LEGACY – A Pink Floyd Show", μια νέα παραγωγή που θα ταξιδέψει το 2027 σε Ευρώπη, Βρετανία και Ιρλανδία, μεταφέροντας ξανά στη σκηνή μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια στην ιστορία του συγκροτήματος.

Ο ίδιος ο Waters δεν θα βρίσκεται επί σκηνής. Το show θα διευθύνει ο γιος του, Harry Waters, ο οποίος θα ηγείται μιας 10μελούς μπάντας. Ο Roger Waters έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση της παραγωγής και δηλώνει ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα που δημιούργησαν μαζί.

Το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στη λεγόμενη χρυσή περίοδο των Pink Floyd, από το 1971 έως το 1979, δηλαδή στην εποχή που το συγκρότημα κυκλοφόρησε μερικά από τα σημαντικότερα albums της καριέρας του.

Ανάμεσα στα έργα που θα αποτελέσουν τη βάση του show βρίσκονται τα "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here", "Animals" και "The Wall". Ο Roger Waters δήλωσε πως τα συγκεκριμένα τραγούδια έχουν σημαδέψει γενιές ακροατών και πως ανυπομονεί να δει το κοινό να τα ξαναζεί live μέσα από τη συγκεκριμένη παραγωγή. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη μπάντα που συγκρότησε ο Harry «terrific».

Η επιλογή του Harry Waters μόνο τυχαία δεν είναι. Η σχέση του με τη μουσική των Pink Floyd ξεκινά κυριολεκτικά από την παιδική του ηλικία. Η φωνή του χρησιμοποιήθηκε όταν ήταν μόλις δύο ετών στο "Goodbye Blue Sky" από το The Wall, ενώ αργότερα έπαιξε για 14 χρόνια στην προσωπική μπάντα του πατέρα του. Αποχώρησε πριν από την περιοδεία "Us + Them" το 2016.

«Ερωτεύτηκα αμέσως αυτή τη μουσική», ανέφερε ο Harry, προσθέτοντας πως εξακολουθεί να την αγαπά βαθιά και πως θεωρεί μεγάλη τιμή τη συνεργασία με τον πατέρα του για τη συγκεκριμένη παραγωγή.

Το "Legacy" θα ξεκινήσει την περιοδεία του από τη Βόρεια Αμερική τον Φεβρουάριο του 2027, πριν περάσει στην Ευρώπη και στη συνέχεια στη Βρετανία και την Ιρλανδία. Η ευρωπαϊκή διαδρομή περιλαμβάνει ήδη στάσεις σε Όσλο, Στοκχόλμη, Ελσίνκι, Κοπεγχάγη, Βαρσοβία, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι, Σόφια, Πράγα, Ρότερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες, ενώ ακολουθούν οι βρετανικές ημερομηνίες από τις 16 Ιουνίου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εμφανιστεί μεταξύ άλλων σε Μάντσεστερ, Γλασκώβη, Εδιμβούργο, Νιούκαστλ, Σέφιλντ, Μπράιτον και Λονδίνο, ενώ η ευρωπαϊκή διαδρομή ολοκληρώνεται στις 29 Ιουνίου 2027 στο 3Arena του Δουβλίνου. Τα εισιτήρια για τη Βρετανία και την Ιρλανδία βγαίνουν σε γενική πώληση στις 9 Οκτωβρίου 2026, ενώ οι προπωλήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε ορισμένες αγορές.

Και μπορεί το όνομα των Pink Floyd να κουβαλάει πάντα μαζί του τεράστιες προσδοκίες, όμως το «Legacy» δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει το συγκρότημα. Είναι περισσότερο μια νέα ανάγνωση της μουσικής του, με τον άνθρωπο που έγραψε μεγάλο μέρος της να βρίσκεται πίσω από το project και τον γιο του να αναλαμβάνει να το μεταφέρει στη σκηνή.

Για τους fans των Pink Floyd, πάντως, το ενδεχόμενο να ακούσουν ξανά αυτά τα τραγούδια ζωντανά σε μια τόσο μεγάλη παραγωγή είναι από μόνο του αρκετός λόγος για να ρίξουν μια ματιά στις ημερομηνίες.