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Ο Roni Size ετοιμάζει το «βαθύτερο rave στον κόσμο» μέσα σε εγκαταλελειμμένο ορυχείο της Ουαλίας

Ο θρυλικός DJ του Bristol θα παίξει 1.375 πόδια κάτω από την επιφάνεια της γης, σε μια προσπάθεια να καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ.

Κλέλια Φατούρου

Ο Roni Size ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, επιχειρώντας να κατακτήσει το παγκόσμιο ρεκόρ για το «βαθύτερο rave στον κόσμο», με ένα DJ set σε βάθος περισσότερων από 1.000 ποδιών κάτω από τη γη.

Το ιδιαίτερο event θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο σχιστόλιθου στην Ουαλία, σε βάθος 1.375 ποδιών (περίπου 419 μέτρων) κάτω από τα βουνά του Cwmorthin. Η διοργάνωση περιγράφεται ως ένα «πείραμα που δεν έχει ξαναγίνει». Κατά τη διάρκεια του set θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένη τεχνολογία field recording, ενώ η μουσική θα «διοχετεύεται» στον ίδιο τον σχιστόλιθο του ορυχείου μέσω ειδικής τεχνολογίας μετατροπέων δόνησης.

Παράλληλα, γεώφωνα και υδρόφωνα θα καταγράφουν τις «συχνότητες που ταξιδεύουν μέσα από τον βράχο, τη λάσπη και το νερό», με στόχο να αποτυπωθεί η ακουστική απόκριση του ορυχείου. Οι ήχοι που θα επιστρέφουν ως αντήχηση θα ενσωματώνονται στη συνέχεια στο live mix, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

«Πίσω στο Bristol, διοργανώναμε πάρτι όπου μπορούσαμε και κάποιοι από τους ήχους προέκυπταν από αυτό που αποκαλούσαμε happy accidents - να παίξεις ένα κομμάτι σε λάθος ταχύτητα, να ακούσεις κάτι που μοιάζει καινούριο αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί», λέει ο Roni Size.

«Τα raves μπορούσαν να γίνουν σε μερικά πραγματικά τρελά και απρόσμενα μέρη - στην αυλή κάποιου, μέσα σε τούνελ. Αυτό που έκανα πάντα, όμως, ήταν να παίζω με το περιβάλλον και το κοινό. Το set είναι ένα ζωντανό πράγμα που αναπνέει και αντανακλά τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί μαζί σου».

Το εγχείρημα φιλοδοξεί να καταγράψει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για το «βαθύτερο underground rave στην ιστορία», με περιορισμένο αριθμό θεατών να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το event, έπειτα από κλήρωση.

Όσοι κερδίσουν μια θέση θα χρειαστεί να διασχίσουν σκοτεινές σκάλες και να κατέβουν με zip lines σε «κάθετους βραχώδεις τοίχους», προτού φτάσουν στον βαθιά υπόγειο θάλαμο όπου θα πραγματοποιηθεί το set του Roni Size.

«Πώς θα μπορούσες να αντικατοπτρίσεις περισσότερο το περιβάλλον από το να διοχετεύεις ένα set μέσα στο βουνό, να ακούς τον ήχο να ταξιδεύει μέσα από τον σχιστόλιθο, τον βράχο και τη λάσπη και μετά να τον φέρνεις πίσω στο mix; Είναι το πιο underground από όλα τα underground raves», καταλήγει ο Roni Size.

Το «βαθύτερο rave στον κόσμο» θα μεταδοθεί επίσης μέσω του G Shock Radio.

 

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