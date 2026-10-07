Led Zeppelin: Βρέθηκε το σπάνιο "Whole Lotta Love" που η μπάντα ήθελε να καταστραφεί

Υπάρχουν δίσκοι που θεωρούνται συλλεκτικοί επειδή είναι παλιοί, σπάνιοι ή συνδέονται με μια μεγάλη μπάντα. Και υπάρχουν και εκείνοι που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν επιβιώσει. Ένα τέτοιο κομμάτι ιστορίας των Led Zeppelin εμφανίστηκε πρόσφατα στο BBC, όταν ένας συλλέκτης έφερε στο "Antiques Roadshow" ένα εξαιρετικά σπάνιο 7ιντσο του "Whole Lotta Love".

Η ιστορία του συγκεκριμένου δίσκου ξεκινά στα τέλη του 1969, όταν το "Whole Lotta Love", το εμβληματικό opening track του Led Zeppelin II, άρχισε να γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Παρότι το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single σε αρκετές χώρες, οι Led Zeppelin είχαν μια πολύ αυστηρή πολιτική: δεν ήθελαν singles στη Βρετανία και προτιμούσαν η μουσική τους να ακούγεται μέσα στο πλαίσιο ολόκληρων albums.

Παρά τη στάση του συγκροτήματος, η Atlantic Records φέρεται να τύπωσε περίπου 500 αντίτυπα μιας βρετανικής έκδοσης του "Whole Lotta Love". Όταν η μπάντα και η διοίκησή της πληροφορήθηκαν την κίνηση, ο manager των Led Zeppelin, Peter Grant, έδωσε εντολή να ανακληθούν και να καταστραφούν τα αντίτυπα.

Κάποια, όμως, δεν επέστρεψαν ποτέ. Και ένα από αυτά βρέθηκε περισσότερα από 55 χρόνια αργότερα μπροστά στις κάμερες του "Antiques Roadshow".

Ο κάτοχός του εξήγησε στον ειδικό Marc Allum ότι το είχε αποκτήσει στις αρχές των ’70s, όταν έψαχνε δίσκους για να ξεκινήσει μια disco. Ένας άνθρωπος από ένα δισκάδικο του έδωσε τότε μερικούς δίσκους δωρεάν και ανάμεσά τους βρισκόταν και το συγκεκριμένο 7ιντσο. Ο Allum δεν άργησε να καταλάβει τι είχε μπροστά του. Όπως εξήγησε, ο δίσκος «δεν θα έπρεπε πραγματικά να υπάρχει» στη Βρετανία, καθώς δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα εκεί.

Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο απολαυστική όταν ο ιδιοκτήτης αποκάλυψε ότι είχε χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο δίσκο στις disco βραδιές του.

Μόνο που το κοινό της εποχής δεν φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένο. Ο ίδιος υπολόγισε ότι τον είχε παίξει περίπου οκτώ με δέκα φορές και θυμήθηκε πως οι θαμώνες δεν εντυπωσιάζονταν ιδιαίτερα. Ο Allum, μάλιστα, αστειεύτηκε ότι το τραγούδι «άδειαζε την πίστα».

Σήμερα, φυσικά, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Παρά τα σημάδια χρήσης, όπως ένα αποτύπωμα και μερικές ελαφριές γρατζουνιές, ο Allum εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο αντίτυπο θα μπορούσε να πουληθεί για περίπου 1.000 λίρες σε δημοπρασία. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, δεν φαίνεται να βιάζεται να το αποχωριστεί. Μετά την αποκάλυψη της αξίας του, αστειεύτηκε ζητώντας να κρατηθεί μυστικό ότι το έχει στην κατοχή του. Όπως είπε, το έχει εδώ και 55 χρόνια και πιθανότατα θα το αφήσει στις κόρες του.

Και το σημαντικότερο; Δεν σκοπεύει να το ξαναβάλει στο πικάπ. Η σπανιότητά του είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη από την ανάγκη να ξανακούσει το "Whole Lotta Love" από ένα κομμάτι βινυλίου που κάποτε έφευγε από τα χέρια του σχεδόν δωρεάν.

Το συγκεκριμένο εύρημα είναι μια ακόμη υπενθύμιση του πόσο παράξενη μπορεί να γίνει η ιστορία της μουσικής: ένα single που οι Led Zeppelin προσπάθησαν να εξαφανίσουν κατέληξε να επιβιώσει για περισσότερο από μισό αιώνα και σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συλλεκτικά αντικείμενα της πρώιμης ιστορίας τους.