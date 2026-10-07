30 Years Avopolis Party

 

Πληροφορίες

Led Zeppelin: Βρέθηκε το σπάνιο "Whole Lotta Love" που η μπάντα ήθελε να καταστραφεί

Ένα από τα μόλις 500 αντίτυπα της ανεπίσημης βρετανικής έκδοσης του 1969 εμφανίστηκε στο "Antiques Roadshow" και εκτιμήθηκε περίπου στις 1.000 λίρες.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Υπάρχουν δίσκοι που θεωρούνται συλλεκτικοί επειδή είναι παλιοί, σπάνιοι ή συνδέονται με μια μεγάλη μπάντα. Και υπάρχουν και εκείνοι που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν επιβιώσει. Ένα τέτοιο κομμάτι ιστορίας των Led Zeppelin εμφανίστηκε πρόσφατα στο BBC, όταν ένας συλλέκτης έφερε στο "Antiques Roadshow" ένα εξαιρετικά σπάνιο 7ιντσο του "Whole Lotta Love". 

Η ιστορία του συγκεκριμένου δίσκου ξεκινά στα τέλη του 1969, όταν το "Whole Lotta Love", το εμβληματικό opening track του Led Zeppelin II, άρχισε να γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Παρότι το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single σε αρκετές χώρες, οι Led Zeppelin είχαν μια πολύ αυστηρή πολιτική: δεν ήθελαν singles στη Βρετανία και προτιμούσαν η μουσική τους να ακούγεται μέσα στο πλαίσιο ολόκληρων albums. 

Παρά τη στάση του συγκροτήματος, η Atlantic Records φέρεται να τύπωσε περίπου 500 αντίτυπα μιας βρετανικής έκδοσης του "Whole Lotta Love". Όταν η μπάντα και η διοίκησή της πληροφορήθηκαν την κίνηση, ο manager των Led Zeppelin, Peter Grant, έδωσε εντολή να ανακληθούν και να καταστραφούν τα αντίτυπα.

Κάποια, όμως, δεν επέστρεψαν ποτέ. Και ένα από αυτά βρέθηκε περισσότερα από 55 χρόνια αργότερα μπροστά στις κάμερες του "Antiques Roadshow". 

Ο κάτοχός του εξήγησε στον ειδικό Marc Allum ότι το είχε αποκτήσει στις αρχές των ’70s, όταν έψαχνε δίσκους για να ξεκινήσει μια disco. Ένας άνθρωπος από ένα δισκάδικο του έδωσε τότε μερικούς δίσκους δωρεάν και ανάμεσά τους βρισκόταν και το συγκεκριμένο 7ιντσο. Ο Allum δεν άργησε να καταλάβει τι είχε μπροστά του. Όπως εξήγησε, ο δίσκος «δεν θα έπρεπε πραγματικά να υπάρχει» στη Βρετανία, καθώς δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα εκεί. 

Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο απολαυστική όταν ο ιδιοκτήτης αποκάλυψε ότι είχε χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο δίσκο στις disco βραδιές του.

Μόνο που το κοινό της εποχής δεν φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένο. Ο ίδιος υπολόγισε ότι τον είχε παίξει περίπου οκτώ με δέκα φορές και θυμήθηκε πως οι θαμώνες δεν εντυπωσιάζονταν ιδιαίτερα. Ο Allum, μάλιστα, αστειεύτηκε ότι το τραγούδι «άδειαζε την πίστα». 

Σήμερα, φυσικά, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Παρά τα σημάδια χρήσης, όπως ένα αποτύπωμα και μερικές ελαφριές γρατζουνιές, ο Allum εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο αντίτυπο θα μπορούσε να πουληθεί για περίπου 1.000 λίρες σε δημοπρασία.  Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, δεν φαίνεται να βιάζεται να το αποχωριστεί. Μετά την αποκάλυψη της αξίας του, αστειεύτηκε ζητώντας να κρατηθεί μυστικό ότι το έχει στην κατοχή του. Όπως είπε, το έχει εδώ και 55 χρόνια και πιθανότατα θα το αφήσει στις κόρες του.

Και το σημαντικότερο; Δεν σκοπεύει να το ξαναβάλει στο πικάπ. Η σπανιότητά του είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη από την ανάγκη να ξανακούσει το "Whole Lotta Love" από ένα κομμάτι βινυλίου που κάποτε έφευγε από τα χέρια του σχεδόν δωρεάν.

Το συγκεκριμένο εύρημα είναι μια ακόμη υπενθύμιση του πόσο παράξενη μπορεί να γίνει η ιστορία της μουσικής: ένα single που οι Led Zeppelin προσπάθησαν να εξαφανίσουν κατέληξε να επιβιώσει για περισσότερο από μισό αιώνα και σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συλλεκτικά αντικείμενα της πρώιμης ιστορίας τους. 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Από τον Jack White μέχρι τον De Niro − Tρία νέα μέτωπα οργής κατά του Trump

Από τον Jack White μέχρι τον De Niro − Tρία νέα μέτωπα οργής κατά του Trump

Μουσικοί και ηθοποιοί ανεβάζουν ξανά τους τόνους απέναντι στον αμερικανό πρόεδρο, δίκαια και με...

Ο The Tallest Man on Earth βρίσκει νέες μελωδίες στις σουηδικές ρίζες του

Ο σουηδός τραγουδοποιός Kristian Matsson παρουσιάζει ένα ακόμη τραγούδι από τον νέο δίσκο του,...

Sleeper: Ένα ακόμη από τα τέκνα της britpop επιστρέφει με νέο άλμπουμ και single

Tώρα που τα 90s επιστρέφουν χωρίς να βάφουν τα γκρίζα, ξύπνησαν και οι Sleeper και φέρνουν το “End of the...

Featured

Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!

Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, τρεις δεκαετίες μουσικής, ανθρώπων και ιστοριών συναντιούνται στο PLEX...
Ο Robbie Williams είναι το "Album Icon" της National Album Day 2026

Ο Robbie Williams είναι το "Album Icon" της National Album Day 2026

Με αφορμή τη διάκριση, το "Sing When You’re Winning" επιστρέφει σε μια συλλεκτική έκδοση 2LP σε...
Computerwife

H Computerwife μετατρέπει τον ανεκπλήρωτο έρωτα σε ηλεκτρονική pop εξομολόγηση

Το νέο single της Computerwife προλογίζει το άλμπουμ "Born From A Wish", μια συλλογή προσωπικών...

Best of Network

Avopolis 30 Years Party: 30 χρόνια μουσικής, ιστοριών και ανθρώπων - Τα γιορτάζουμε όπως πρέπει
Προτεινόμενο
Avopolis 30 Years Party: 30 χρόνια μουσικής, ιστοριών και ανθρώπων - Τα γιορτάζουμε όπως πρέπει
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η τρέλα με τα Jellycat δεν έχει ηλικία: Πώς τα λούτρινα έγιναν business εκατομμυρίων
Προτεινόμενο
Η τρέλα με τα Jellycat δεν έχει ηλικία: Πώς τα λούτρινα έγιναν business εκατομμυρίων
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Είναι η ετήσια ευλογία των ζώων από τον Πάπα η πιο χαριτωμένη παράδοση της Εκκλησίας; Yes, it is
Προτεινόμενο
Είναι η ετήσια ευλογία των ζώων από τον Πάπα η πιο χαριτωμένη παράδοση της Εκκλησίας; Yes, it is
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Olivia Rodrigo για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Cornell: «Στέκομαι στο πλευρό της Jane Doe»
Προτεινόμενο
Olivia Rodrigo για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Cornell: «Στέκομαι στο πλευρό της Jane Doe»
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Disney μάς μεγάλωσε όλους τελικά: Τι κοινό έχουν Baby Boomers, Millennials και Gen Z
Προτεινόμενο
Η Disney μάς μεγάλωσε όλους τελικά: Τι κοινό έχουν Baby Boomers, Millennials και Gen Z
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Bye bye έξτρα χρεώσεις: Όλα όσα αλλάζουν στις πτήσεις στην Ευρώπη
Προτεινόμενο
Bye bye έξτρα χρεώσεις: Όλα όσα αλλάζουν στις πτήσεις στην Ευρώπη
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Cocktail bag: Από το βράδυ στο πρωί
SHOPPING
Cocktail bag: Από το βράδυ στο πρωί
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Fuego: Η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή με τη Shakira στη Μαδρίτη και τραγούδησαν το "Antología"
Προτεινόμενο
Fuego: Η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή με τη Shakira στη Μαδρίτη και τραγούδησαν το "Antología"
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Paris Fashion Week S/S27: Εκεί που το street style γράφει τους δικούς του κανόνες
FASHION TRENDS
Paris Fashion Week S/S27: Εκεί που το street style γράφει τους δικούς του κανόνες
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr