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Ο Robbie Williams είναι το "Album Icon" της National Album Day 2026

Με αφορμή τη διάκριση, το "Sing When You’re Winning" επιστρέφει σε μια συλλεκτική έκδοση 2LP σε κόκκινο και μπλε βινύλιο, για πρώτη φορά στην ιστορία του album.

Κλέλια Φατούρου

Ο Robbie Williams ανακηρύχθηκε "Album Icon" για τη National Album Day 2026, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε μια ειδική επανέκδοση του Sing When You’re Winning σε βινύλιο, με αφορμή τη συγκεκριμένη διάκριση. Η φετινή National Album Day είναι αφιερωμένη στην «τέχνη του album» και στους καλλιτέχνες που μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες μέσα από αυτή τη μορφή έκφρασης.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται για ένατη φορά από την έναρξή της το 2018 και παρουσιάζεται και φέτος σε συνεργασία με το BBC Radio 2. Τη διοργανώνουν από κοινού η BPI - η βρετανική ένωση δισκογραφικών εταιρειών και ανεξάρτητων labels, που βρίσκεται πίσω από τα BRIT Awards και το Mercury Prize - και η ERA, η ένωση του ψηφιακού entertainment και του λιανεμπορίου, που συνδέεται μεταξύ άλλων με το Record Store Day. Το φετινό θέμα είναι τα Icons και ο Robbie Williams είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που ανακοινώνεται ως Album Icon.

Η επιλογή του έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή σειρά επιτευγμάτων: ο Williams έχει πουλήσει περισσότερα από 90 εκατομμύρια albums παγκοσμίως, ενώ έξι από τους δίσκους του βρίσκονται στο Top 100 των εμπορικότερων album όλων των εποχών στη Βρετανία. Παράλληλα, έχει κατακτήσει 16 No.1 album.

Στο ενεργητικό του έχει επίσης 18 BRIT Awards (αριθμός-ρεκόρ) και πέντε Ivor Novello Awards. Πρόσφατα, μάλιστα, ερμήνευσε το "Desire" μαζί με τις Laura Pausini και Nicole Scherzinger στον τελικό του FIFA World Cup 2026, έχοντας προηγουμένως αναλάβει τον ρόλο του Official FIFA Music Ambassador.

Ο Williams είναι επίσης πρεσβευτής της UNICEF από το 2000, ενώ είναι συνιδρυτής του Soccer Aid, της φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας που έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 137 εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε όλο τον κόσμο.

«Είμαστε τόσο χαρούμενοι όσο και νιώθουμε τιμή  που ο Robbie αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να γίνει πρεσβευτής του album format και να στηρίξει τη National Album Day, η οποία φέτος γιορτάζει τους εμβληματικούς καλλιτέχνες και τα άλμπουμ τους», δήλωσε εκπρόσωπος της National Album Day. «Είναι αναμφισβήτητα ένα μουσικό είδωλο και προσθέτει τη δυναμική φωνή του σε εκείνες άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που υπερασπίζονται την πολιτιστική σημασία του album format».

Από την πλευρά του, ο Robbie Williams δήλωσε: «Ρωτήστε οποιονδήποτε καλλιτέχνη: τα albums εξακολουθούν να έχουν σημασία… Γι’ αυτό χαίρομαι που συμμετέχω στη φετινή National Album Day, γιορτάζοντας την τέχνη του album και το πόσο σημαντικά είναι… ΚΑΙ μιας και μιλάμε για album – επανεκδίδουν ένα δικό μου, μπορεί να το ξέρετε… το Sing When You’re Winning».

Η Universal Music Recordings και η Island Records γιορτάζουν τη National Album Day 2026 με μια περιορισμένης έκδοσης επανέκδοση του τρίτου στούντιο άλμπουμ του Robbie Williams, Sing When You’re Winning, σε διπλό βινύλιο 2LP κόκκινου και μπλε χρώματος.

Το album, που κυκλοφόρησε το 2000, περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Williams, μεταξύ των οποίων τα «Rock DJ» και «Kids», το ντουέτο του με την Kylie Minogue. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το Sing When You’re Winning κυκλοφορεί σε έγχρωμο βινύλιο, ενώ η νέα έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία.

Η ανακοίνωση του Robbie Williams ως "Album Icon" της National Album Day 2026 έρχεται μετά την αποκάλυψη και άλλων Album Champions για τη φετινή διοργάνωση. Ανάμεσά τους βρίσκονται η βραβευμένη με BRIT PinkPantheress, ο υποψήφιος για Όσκαρ συνθέτης Max Richter CBE και η πρώην Spice Girl Melanie C.

Στους καλλιτέχνες που έχουν τιμηθεί τα προηγούμενα χρόνια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Wolf Alice, Iron Maiden, Nova Twins, Travis, Kylie Minogue, Elbow και Lewis Capaldi. Η National Album Day έχει γιορταστεί κατά καιρούς με listening events, ζωντανές εμφανίσεις και ειδικές προωθητικές ενέργειες σε δισκοπωλεία.

Ο Robbie Williams κυκλοφόρησε τον τελευταίο του δίσκο, Britpop, τον Ιανουάριο. Με τον δίσκο κατάφερε στη συνέχεια να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ των Beatles για τα περισσότερα No.1 άλμπουμ στη Βρετανία. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί στο παρελθόν πως το ενδεχόμενο να εκθρονίσει τους Beatles ήταν κάτι που ήθελε «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην καριέρα του εκείνη τη στιγμή».

 

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