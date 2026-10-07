H Computerwife μετατρέπει τον ανεκπλήρωτο έρωτα σε ηλεκτρονική pop εξομολόγηση

Η Computerwife μοιράζεται το νέο της single "You Didn't Know", ένα κομμάτι που προαναγγέλλει το επερχόμενο άλμπουμ Born From A Wish, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου μέσω της Danger Collective.

Η δημιουργός πίσω από το project, Addie Warncke, περιγράφει το τραγούδι ως «μια πειραματική ηλεκτρονική ποπ μπαλάντα» που έγραψε στο δωμάτιό της κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων. Το τραγούδι αντλεί έμπνευση από έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, ένα πρόσωπο με το οποίο περνούσε καθημερινά χρόνο έναν χειμώνα χωρίς ποτέ τα συναισθήματα να βρουν ανταπόκριση. Το αποτέλεσμα είναι μια ευάλωτη και ονειρική σύνθεση που ισορροπεί ανάμεσα στην ποπ μελωδία και την ηλεκτρονική πειραματική διάθεση.

Το Born From A Wish διαμορφώθηκε σταδιακά στον απόηχο του προηγούμενου EP της, συγκεντρώνοντας μικρά αποσπάσματα από τη ζωή της Warncke ανάμεσα στην Ατλάντα και τη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για έναν δίσκο που καταγράφει μια περίοδο προσωπικής μετάβασης, αβεβαιότητας και αναζήτησης ταυτότητας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας επέστρεψε προσωρινά στην Ατλάντα, εμπειρίες που αποτυπώνονται σε τραγούδια όπως το ατμοσφαιρικό «Foreverr», μια νοσταλγική ανάμνηση από εφηβικές νύχτες και χαμένες στιγμές.

Όταν είχε πλέον συγκεντρώσει περίπου τριάντα ηχογραφημένα τραγούδια, η Warncke συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε να μείνουν διάσπαρτες ιδέες που θα χάνονταν με τον χρόνο. Με τη βοήθεια των φίλων της Victoria Winter και Ethan Williams από το indie συγκρότημα shower curtain, ξεχώρισε τις πιο δυνατές συνθέσεις και τις μετέτρεψε σε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του δίσκου, η Computerwife θα βρεθεί σε περιοδεία μαζί με τους Pretty Sick, ξεκινώντας στις 1 Νοεμβρίου από την Ουάσινγκτον.

Ποια είναι η Computerwife;

Η Computerwife είναι το προσωπικό μουσικό εγχείρημα της Addie Warncke, μιας τραγουδοποιού και παραγωγού που κινείται ανάμεσα στην indie pop, το bedroom pop και την ηλεκτρονική μουσική. Η ενασχόλησή της με τη δημιουργία ξεκίνησε στα εφηβικά της χρόνια, όταν άκουσε τη Grimes να αναλύει τη διαδικασία σύνθεσης του "Kill v. Maim" στο podcast Song Exploder.

Το 2018 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει στο Clive Davis Institute of Recorded Music του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU), ενώ τα πρώτα τραγούδια της ως Computerwife δημοσιεύτηκαν στο SoundCloud κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδών της.

Με αισθητική που συνδυάζει προσωπικές εξομολογήσεις, lo-fi ευαισθησία και σύγχρονη ποπ παραγωγή, η Computerwife έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της αμερικανικής ανεξάρτητης σκηνής, μετατρέποντας στιγμές της καθημερινότητας σε μικρά, συναισθηματικά πορτρέτα.