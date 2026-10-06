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Mercury Rev: Επέτειος στην επέτειο – Με μία επανέκδοση και ένα live στην Αθήνα

Το δεύτερο άλμπουμ τoυς, "Boces", επανακυκλοφορεί remastered τον Νοέμβριο, λίγες μέρες μετά το αθηναϊκό σταθμό τής επετειακής tour "All Is Dream".

Mercury Rev: Επέτειος στην επέτειο – Με μία επανέκδοση και ένα live στην Αθήνα
Φωτ.: Roel Van der Velde
Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι Mercury Rev ανακοίνωσαν την επανέκδοση του Boces, του δεύτερου και καθοριστικού άλμπουμ της πρώτης περιόδου τους. Η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου από την Beggars Banquet, σε βινύλιο και CD, με νέα επεξεργασία ήχου που πραγματοποίησε ο Henry Rudkins στα AIR Studios. Προς το παρόν, δεν έχει προγραμματιστεί αντίστοιχη ψηφιακή κυκλοφορία.

Το Boces κυκλοφόρησε αρχικά τον Ιούνιο του 1993 και υπήρξε το πρώτο άλμπουμ των Mercury Rev σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία – κυκλοφόρησε μέσω της Columbia στις ΗΠΑ και της Beggars Banquet στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν επίσης η τελευταία ολοκληρωμένη δουλειά τους με τον αρχικό frontman David Baker, ο οποίος απομακρύνθηκε από το συγκρότημα λίγο μετά την ολοκλήρωση της τότε περιοδείας για τον δίσκο.

Στο line-up εκείνης της περιόδου βρίσκονταν ακόμη οι Jonathan Donahue, Grasshopper, Suzanne Thorpe, Dave Fridmann και Jimy Chambers. Μαζί δημιούργησαν έναν δίσκο που συνδύαζε ψυχεδελικό noise, pop, jazz, folk και doo-wop. Η λέξη «χαοτικό» ακολουθεί συχνά τις περιγραφές των πρώτων κυκλοφοριών τής μπάντας, και στην περίπτωση του Boces λειτουργεί περισσότερο ως παράσημο.

Σε παλαιότερο αφιέρωμά του για την 25η επέτειο του άλμπουμ, το The Quietus το περιέγραψε ως ένα εντυπωσιακό «τσίρκο χρώματος, φωτός, χαράς και θλίψης», μέσα στο οποίο μπορούσε να βρεθεί σχεδόν κάθε μορφή μουσικής ζωής. Αυτός ήταν και ο δίσκος που έφερε τους Mercury Rev κοντά στη διάλυση, η οποία ευτυχώς έδωσε τη θέση της απλώς στην επόμενη εκδοχή τους. Μετά την αποχώρηση του David Baker, ο Jonathan Donahue ανέλαβε τον ρόλο του frontman και βασικού τραγουδιστή, οδηγώντας την μπάντα προς τη διαφορετική, περισσότερο ονειρική κατεύθυνση που θα χαρακτήριζε τα επόμενα χρόνια της.

Πριν φτάσει στα χέρια μας η επανέκδοση του Boces, θα δούμε ξανά τους Mercury Rev στην Αθήνα. Το σημερινό σχήμα, με τους Jonathan Donahue, Grasshopper, Jesse Chandler, Marion Genser και τον ντράμερ Joe Magistro, στις 29 Οκτωβρίου εμφανίζεται στο Gazarte Ground Stage, γιορτάζοντας τα 25 χρόνια του θρυλικού πέμπτου άλμπουμ τους, All Is Dream. Η Αθήνα είναι και ο τελευταίος σταθμός της ευρωπαϊκής περιοδείας τους − τίποτα λιγότερο από τεστ κοπώσεως, με 20 συναυλίες σε εννέα χώρες, όλες μέσα στον Οκτώβριο.

 

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