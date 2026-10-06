Η Slayyyter δίνει το “wor$t man in America”, το δεύτερο άλμπουμ της φέτος

Η Slayyyter ανακοίνωσε το wor$t man in america, το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 4 Δεκεμβρίου. Η ίδια το περιγράφει ως το “brother album” του WOR$T GIRL IN AMERICA, που κυκλοφόρησε στις 27 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται τόσο για το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφίας της, όσο για το σκοτεινό κατοπτρικό είδωλο του προηγούμενου δίσκου.

Το wor$t man in America περιέχει μόνο καινούργια τραγούδια, τα οποία όμως συνδέονται θεματικά με τον κόσμο του προκατόχου του. Ορισμένα λειτουργούν ως άμεσες αντιστροφές παλιότερων κομματιών, ενώ άλλα επιστρέφουν στις ίδιες ιδέες από διαφορετική οπτική γωνία. Το αποτέλεσμα περιγράφεται ως «μία παράλληλη αφήγηση που ταυτόχρονα αντανακλά και αμφισβητεί το αρχικό άλμπουμ, με καινούργια εικαστική ταυτότητα και αλλαγμένη προοπτική».

Αυτός ο διάλογος ανάμεσα στα δύο project αποκαλύπτεται ήδη από τα δύο singles του νέου δίσκου. Το “brand new chanel$” συνομιλεί άμεσα με το “Beat Up Chanel$”, ενώ το “crank 2” επιστρέφει στο σύμπαν του “Crank”, ενός από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια του WOR$T GIRL IN AMERICA. Τα δύο κομμάτια αποτελούν παραλλαγμένες εκδοχές ιδεών που η Slayyyter είχε ήδη αρχίσει να επεξεργάζεται – και κάτι επίσης πρέπει να υποδηλώνεται ανάμεσα στους τίτλους με κεφαλαία και αυτούς με πεζά που περιέχει η νέα δουλειά.

Η τραγουδίστρια άρχισε να προαναγγέλλει το project από τον Ιούλιο, όταν παρουσίασε το "brand new chanel$" στην πρεμιέρα της περιοδείας της στο Missouri. Στην ίδια συναυλία ακούστηκαν επίσης τα ακυκλοφόρητα τότε "crank 2", "nekromantik!" και "i think he’s got a girl".

Η ανακοίνωση του νέου album βρίσκει τη Slayyyter παραμονές της περιοδείας της σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο, με ήδη sold out εμφανίσεις.