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Εδώ θα τα χαλάσουμε: Ο Elvis Costello δεν αντέχει να ακούει Pink Floyd

Ωστόσο, δεν λέει ποτέ όχι στο "Milkshake" της Kelis.

Κλέλια Φατούρου

Ο Elvis Costello μίλησε ανοιχτά για την αντιπάθειά του απέναντι στους Pink Floyd, χαρακτηρίζοντας τη μουσική τους «μονότονη», λέγοντας πως δυσκολεύεται να ακούσει οτιδήποτε από τη δισκογραφία τους.

Ο Costello υπήρξε αρχικά θαυμαστής της πρώιμης περιόδου του συγκροτήματος, όταν ο Syd Barrett αποτελούσε την κυρίαρχη δημιουργική δύναμη. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή του, η σχέση του με τους Pink Floyd άλλαξε οριστικά μετά την αποχώρησή του.

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ζητήθηκε από τον Costello να κατονομάσει το τραγούδι που δεν μπορώ πλέον να ακούσει. Αντί να επιλέξει ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ο μουσικός επέκτεινε την απάντησή του σε ολόκληρη τη δισκογραφία των Pink Floyd. «Οτιδήποτε από τους Pink Floyd. Ποτέ δεν μπορούσα, ούτε θα μπορέσω. Βρίσκω τη μουσική τους μονότονη. Λατρεύω τη φαντασία και το παιχνίδι του “See Emily Play”, αλλά μετά την αποχώρηση του Syd Barrett απλώς δεν με συγκίνησαν ποτέ ξανά».

Το "See Emily Play" κυκλοφόρησε το 1967 και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της πρώιμης περιόδου των Pink Floyd, όταν ο Barrett βρισκόταν στο επίκεντρο της δημιουργικής τους ταυτότητας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Elvis Costello εκφράζεται με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο για τη μουσική των Pink Floyd. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή The Project το 2023, ο Βρετανός μουσικός είχε αναφερθεί στην αισθητική και τα περίφημα live shows του συγκροτήματος, εξηγώντας γιατί ποτέ δεν κατάφερε να συνδεθεί μαζί τους.

«Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα ο ξηρός πάγος και όλα αυτά. Και, ξέρεις, γνώριζα πολλή jazz που ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα από οποιαδήποτε από αυτή τη μουσική. Οπότε απλώς δεν μου έκανε τίποτα. Ακόμα δεν έχω ούτε έναν δίσκο των Pink Floyd». Μάλιστα, είπε να το πάει ένα βήμα παραπέρα, προσθέτοντας: «Απλώς βρίσκω αυτή τη μουσική τόσο κατασταλτική, όχι σέξι. Απλώς με κάνει να αποκοιμιέμαι».

Παρά την έντονη κριτική του προς τους Pink Floyd, ο Costello δεν ήταν αρνητικός απέναντι σε όλα όσα του αρέσουν μουσικά. Στην ίδια συνέντευξη στον Guardian ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο τραγούδι που του αρέσει κρυφά. «Έχω γράψει μερικά τραγούδια που κρυφά μισώ, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που κρυφά μου αρέσει, εκτός από το “Milkshake” της Kelis - και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο κρυφό». Ναι, αυτό σίγουρα δεν το περιμέναμε.

Το φετινό καλοκαίρι, ο Elvis Costello και οι The Imposters ολοκλήρωσαν μια σειρά συναυλιών σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη. Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου στο Brighton και περιλάμβανε εμφανίσεις σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους, μεταξύ των οποίων το Symphony Hall στο Birmingham και το Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

Παράλληλα, στις 2 Οκτωβρίου, ο Costello γιόρτασε την επέτειο του πρώτου του album, My Aim Is True, με μια ειδική έκδοση για τα 49 χρόνια από την αρχική κυκλοφορία του. Η επετειακή έκδοση είναι ιδιαίτερα εκτενής, καθώς περιλαμβάνει συνολικά 102 tracks, προσφέροντας μια βαθιά ματιά στα πρώτα βήματα ενός από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της βρετανικής μουσικής σκηνής.

 

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