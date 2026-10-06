Το synth του Aphex Twin πουλήθηκε για 100.000 λίρες – και ο αγοραστής παραμένει άγνωστος

Το Yamaha GX-1 του Aphex Twin προσφέρθηκε προς πώληση τον Απρίλιο του 2025 μέσω της VEMIA (Οίκος Δημοπρασιών Μουσικού Εξοπλισμού), με τιμή εκκίνησης 99.950 λίρες, και η δημοπρασία ολοκληρώθηκε στις 12 Απριλίου του ίδιου έτους με την τελική προσφορά να φτάνει τις 100.000 λίρες. Ο νικητής, ωστόσο, ονόματι «pon», δεν μας αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα. Περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, λοιπόν, γνωρίζουμε πόσο πουλήθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι της ιστορίας του Aphex Twin, αλλά όχι ποιος βρίσκεται πλέον πίσω από αυτό.

Η διαδρομή του Yamaha GX-1 είναι ενδιαφέρουσα ακόμη και χωρίς το όνομα του Richard D. James. Το συγκεκριμένο όργανο είχε προηγουμένως περάσει από το studio του Βρετανού παραγωγού Mickie Most, πριν καταλήξει στον Aphex Twin και στη συνέχεια στον Colin Fraser της SequentiX, ο οποίος ανέλαβε την αποκατάστασή του. Ο Fraser δεν περιορίστηκε σε ένα απλό restoration, αλλά προχώρησε σε εκτεταμένες τροποποιήσεις, διατηρώντας τα αυθεντικά components του GX-1 και προσθέτοντας, μεταξύ άλλων, MIDI control στα τρία manuals, εξωτερικές CV εισόδους και δυνατότητες triggering για το rhythm section. Έτσι, το ιστορικό synthesizer μπορούσε να λειτουργήσει ξανά ως ένα σύγχρονο εργαλείο παραγωγής και όχι απλώς ως ένα πολύτιμο vintage αντικείμενο.

Το Yamaha GX-1 ήταν από μόνο του ένα εξαιρετικά σπάνιο μηχάνημα. Η Yamaha το παρουσίασε στις αρχές της δεκαετίας του '70 και το όργανο θεωρείται ένας από τους προδρόμους της τεχνολογίας που οδήγησε αργότερα στο περίφημο CS-80. Με πολλαπλά keyboards, pedals, δυνατότητες προγραμματισμού και ενσωματωμένο rhythm section, ήταν ένα τεράστιο και εξαιρετικά σύνθετο πολυφωνικό ηλεκτρονικό όργανο, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις κατασκευάστηκαν λιγότερα από 100 κομμάτια.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Yamaha GX-1 του Aphex Twin έχει πλέον γράψει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία του. Από το studio του Mickie Most στον Richard D. James, από εκεί στον Colin Fraser και τελικά σε έναν άγνωστο αγοραστή που έδωσε 100.000 λίρες, το σπάνιο synthesizer συνεχίζει να αλλάζει χέρια χωρίς να χάνει τίποτα από το μυστήριο που το συνοδεύει. Και μέχρι να αποκαλυφθεί ποιος είναι ο «pon», το ερώτημα παραμένει: ποιος έχει σήμερα στην κατοχή του το synth που κάποτε βρισκόταν στα χέρια του Aphex Twin;