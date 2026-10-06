Οι L7 επανενώνονται με την πρώην μπασίστρια Janis Tanaka στο νέο τραγούδι “Loma Linda”

Οι L7 επέστρεψαν με νέο τραγούδι, το πρώτο τους εδώ και τρία χρόνια, επανενώνοντας μάλιστα τη σημερινή σύνθεση του συγκροτήματος με ένα πρώην μέλος του. Το νέο κομμάτι ονομάζεται “Loma Linda” και η ιστορία του ξεκινά αρκετά χρόνια πίσω, συγκεκριμένα από το 2003. Τότε, οι L7 είχαν ηχογραφήσει το αρχικό demo του τραγουδιού με την Janis Tanaka στο μπάσο, η οποία είχε αποτελέσει μέλος του συγκροτήματος εκείνη την περίοδο.

Μιλώντας για την επιστροφή του τραγουδιού, η Donita Sparks εξήγησε ότι το ανακάλυψε τυχαία, ψάχνοντας στο αρχείο του συγκροτήματος. «Έψαχνα στα αρχεία της μπάντας και έπεσα πάνω σε αυτό το ανολοκλήρωτο κομμάτι από την εποχή που η Janis ήταν στο συγκρότημα», ανέφερε η Sparks. «Εξακολουθούσε να ακούγεται αρκετά φρέσκο και πολύ L7, οπότε ηχογραφήσαμε νέα φωνητικά με καινούργιους στίχους, προσθέσαμε κάποια επιπλέον tracks και το ολοκληρώσαμε μέσα σε λίγες μέρες, ενόψει της επερχόμενης περιοδείας».

«Πρέπει να σας προειδοποιήσω: μας αρέσει πολύ και ελπίζουμε να αρέσει και σε εσάς». Το "Loma Linda" είναι διαθέσιμο για δωρεάν download μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των L7 για μία εβδομάδα, ενώ μπορεί να ακουστεί και μέσω YouTube.

Η επιστροφή της Janis Tanaka έχει ιδιαίτερη σημασία για τις L7, καθώς η μπασίστρια θα βρεθεί ξανά στο πλευρό των Donita Sparks, Suzi Gardner και Dee Plakas για την επικείμενη περιοδεία Last Hurrah Tour. Η περιοδεία ξεκινά σήμερα, 6 Οκτωβρίου, στο San Diego, και στη συνέχεια θα περάσει από τη Βόρεια Αμερική.

Η Tanaka αναλαμβάνει τη θέση της Jennifer Finch, της επί χρόνια μπασίστριας των L7, η οποία έφυγε από τη ζωή νωρίτερα φέτος, αφού διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο.

Η Finch υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα μέλη της ιστορίας των L7 και συμμετείχε στην κλασική περίοδο του συγκροτήματος, συμβάλλοντας στην καθιέρωσή του ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα του alternative και grunge ήχου των '90s. Η επανένωση με την Tanaka έρχεται, επομένως, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για το συγκρότημα, καθώς η περιοδεία έχει και τον χαρακτήρα αποχαιρετισμού προς μια σημαντική περίοδο της ιστορίας του.

Περισσότερες από δύο δεκαετίες αργότερα, η Donita Sparks επέστρεψε στη συγκεκριμένη ηχογράφηση και αποφάσισε ότι το τραγούδι άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία. Η μπάντα κράτησε τον αρχικό πυρήνα της σύνθεσης, πρόσθεσε νέα μουσικά μέρη και καινούριους στίχους, ενώ η Sparks ηχογράφησε νέα φωνητικά. Το αποτέλεσμα είναι το πρώτο νέο τραγούδι των L7 από το 2023 και μια απρόσμενη σύνδεση ανάμεσα σε διαφορετικές περιόδους της πορείας τους.

Παράλληλα, η ιστορία της Jennifer Finch θα συνεχίσει να καταγράφεται και μέσα από τα απομνημονεύματά της. Το βιβλίο της, "Shooting Up and Making Out", αναμένεται να κυκλοφορήσει μετά τον θάνατό της στις αρχές του 2027. Η Finch υπήρξε καθοριστική παρουσία στην ιστορία των L7 και η απώλειά της σηματοδότησε ένα ιδιαίτερα δύσκολο κεφάλαιο για το συγκρότημα.

Οι L7, πάντως, συνεχίζουν να κοιτούν μπροστά, επιστρέφοντας στη σκηνή με την Last Hurrah Tour και παρουσιάζοντας παράλληλα ένα τραγούδι που αποτελεί, με έναν τρόπο, γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν τους.