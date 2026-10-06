30 Years Avopolis Party

 

Πληροφορίες

Ο David Bowie θα γινόταν 80 και το 2027 θα είναι αφιερωμένο στον θρύλο του

Το "Bowie80" φέρνει μια ολόκληρη χρονιά από εκθέσεις, συναυλίες, νέες κυκλοφορίες, συνεργασίες και fan experiences, τιμώντας έναν καλλιτέχνη που εξακολουθεί να επηρεάζει τη μουσική, τη μόδα και την pop κουλτούρα.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Ο David Bowie μπορεί να έφυγε από τη ζωή το 2016, όμως η επιρροή του κάθε άλλο παρά έχει ξεθωριάσει. Στις 8 Ιανουαρίου 2027 θα συμπλήρωνε τα 80 του χρόνια και, με αφορμή αυτή την επέτειο, το estate του ανακοίνωσε το Bowie80, μια παγκόσμια γιορτή που θα διαρκέσει ολόκληρο το 2027.

Από χθες, 5 Οκτωβρίου, και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, θα πραγματοποιούνται ειδικές εκδηλώσεις, κυκλοφορίες, επετειακά projects, συνεργασίες και εμπειρίες για τους fans, με ακόμη περισσότερες ανακοινώσεις να αναμένονται. 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα projects είναι το "BOWIE (breaking) GLASS", μια νέα συμφωνική συναυλιακή παραγωγή που δημιουργήθηκε από τη Schirmer Theatrical και το Østre Gasværk Teater. Το project θα συνδυάσει αυθεντικές ηχογραφήσεις και τη φωνή του Bowie με live τραγουδιστές, μουσικούς και ορχήστρα, δημιουργώντας έναν νέο διάλογο με τη μουσική του Philip Glass. Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Κοπεγχάγη την άνοιξη του 2027.

Την ίδια στιγμή, το Rock & Roll Hall of Fame στο Cleveland ετοιμάζει ένα ειδικό Bowie80 πρόγραμμα, με pop-up store από τα μέσα Νοεμβρίου έως τον Ιανουάριο, αλλά και δράσεις για το birthday weekend του Bowie, όπως παρουσιάσεις, trivia, μουσική, photo opportunities και έκθεση φωτογραφίας με υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά.

Το Morrison Hotel Gallery θα παρουσιάσει επίσης την έκθεση "Strange Fascination", η οποία θα ανοίξει στις αρχές Φεβρουαρίου 2027 σε Νέα Υόρκη και West Hollywood.

Η έκθεση θα συγκεντρώνει φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της καριέρας του Bowie, συμπεριλαμβανομένου υλικού που δεν έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν, ακολουθώντας τις διαφορετικές προσωπικότητες και μεταμορφώσεις που χαρακτήρισαν την πορεία του. 

Το "David Bowie: You're Not Alone", το immersive show που παρουσιάστηκε φέτος στο Lightroom του Λονδίνου, θα ταξιδέψει το 2027 σε Manchester και Brighton, ενώ θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά και στην ηπειρωτική Ευρώπη, στο Port des Lumières του Αμβούργου.

Παράλληλα, η έκθεση του V&A "David Bowie: On Tour" θα μεταφέρει αντικείμενα από το τεράστιο αρχείο των περίπου 90.000 αντικειμένων του Bowie σε διαφορετικές πόλεις της Βρετανίας. Η περιοδεία θα ξεκινήσει από το Dundee και θα συνεχιστεί στο Blackpool μέσα στο 2027, πριν μεταφερθεί σε άλλους χώρους το 2028 και το 2029. 

Το Bowie80 δεν θα περιοριστεί στις εκθέσεις και τα live projects. Η χρονιά θα συνοδευτεί από νέες κυκλοφορίες, επετειακά προϊόντα, audiovisual projects και fan experiences, με το επίσημο site της καμπάνιας να αποτελεί το βασικό σημείο για τις επόμενες ανακοινώσεις.

Ήδη έχει ανακοινωθεί συνεργασία με το Nordstrom, με ειδικά Bowie pop-up shops σε Νέα Υόρκη, Seattle και Chicago και συλλογές από brands όπως οι Undercover, Marc Jacobs, Paul Smith και AllSaints. Παράλληλα, νέες Bowie80 συλλογές θα κυκλοφορήσουν μέσα στη χρονιά από διάφορα brands και στο επίσημο store του καλλιτέχνη.

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο David Bowie εξακολουθεί να αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν μουσικό κατάλογο. Είναι μια ολόκληρη αισθητική, μια διαρκής πηγή έμπνευσης και ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να κάνει τη διαρκή αλλαγή μέρος της ταυτότητάς του.

Το 2027, λοιπόν, θα είναι η χρονιά του Bowie ξανά. Και μάλλον δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by David Bowie (@davidbowie)

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Από τον Jack White μέχρι τον De Niro − Tρία νέα μέτωπα οργής κατά του Trump

Από τον Jack White μέχρι τον De Niro − Tρία νέα μέτωπα οργής κατά του Trump

Μουσικοί και ηθοποιοί ανεβάζουν ξανά τους τόνους απέναντι στον αμερικανό πρόεδρο, δίκαια και με...

Ο The Tallest Man on Earth βρίσκει νέες μελωδίες στις σουηδικές ρίζες του

Ο σουηδός τραγουδοποιός Kristian Matsson παρουσιάζει ένα ακόμη τραγούδι από τον νέο δίσκο του,...

Sleeper: Ένα ακόμη από τα τέκνα της britpop επιστρέφει με νέο άλμπουμ και single

Tώρα που τα 90s επιστρέφουν χωρίς να βάφουν τα γκρίζα, ξύπνησαν και οι Sleeper και φέρνουν το “End of the...

Featured

Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!

Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, τρεις δεκαετίες μουσικής, ανθρώπων και ιστοριών συναντιούνται στο PLEX...
Ο Robbie Williams είναι το "Album Icon" της National Album Day 2026

Ο Robbie Williams είναι το "Album Icon" της National Album Day 2026

Με αφορμή τη διάκριση, το "Sing When You’re Winning" επιστρέφει σε μια συλλεκτική έκδοση 2LP σε...
Computerwife

H Computerwife μετατρέπει τον ανεκπλήρωτο έρωτα σε ηλεκτρονική pop εξομολόγηση

Το νέο single της Computerwife προλογίζει το άλμπουμ "Born From A Wish", μια συλλογή προσωπικών...

Best of Network

Avopolis 30 Years Party: 30 χρόνια μουσικής, ιστοριών και ανθρώπων - Τα γιορτάζουμε όπως πρέπει
Προτεινόμενο
Avopolis 30 Years Party: 30 χρόνια μουσικής, ιστοριών και ανθρώπων - Τα γιορτάζουμε όπως πρέπει
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η τρέλα με τα Jellycat δεν έχει ηλικία: Πώς τα λούτρινα έγιναν business εκατομμυρίων
Προτεινόμενο
Η τρέλα με τα Jellycat δεν έχει ηλικία: Πώς τα λούτρινα έγιναν business εκατομμυρίων
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Είναι η ετήσια ευλογία των ζώων από τον Πάπα η πιο χαριτωμένη παράδοση της Εκκλησίας; Yes, it is
Προτεινόμενο
Είναι η ετήσια ευλογία των ζώων από τον Πάπα η πιο χαριτωμένη παράδοση της Εκκλησίας; Yes, it is
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Olivia Rodrigo για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Cornell: «Στέκομαι στο πλευρό της Jane Doe»
Προτεινόμενο
Olivia Rodrigo για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Cornell: «Στέκομαι στο πλευρό της Jane Doe»
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Disney μάς μεγάλωσε όλους τελικά: Τι κοινό έχουν Baby Boomers, Millennials και Gen Z
Προτεινόμενο
Η Disney μάς μεγάλωσε όλους τελικά: Τι κοινό έχουν Baby Boomers, Millennials και Gen Z
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Bye bye έξτρα χρεώσεις: Όλα όσα αλλάζουν στις πτήσεις στην Ευρώπη
Προτεινόμενο
Bye bye έξτρα χρεώσεις: Όλα όσα αλλάζουν στις πτήσεις στην Ευρώπη
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Cocktail bag: Από το βράδυ στο πρωί
SHOPPING
Cocktail bag: Από το βράδυ στο πρωί
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Fuego: Η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή με τη Shakira στη Μαδρίτη και τραγούδησαν το "Antología"
Προτεινόμενο
Fuego: Η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή με τη Shakira στη Μαδρίτη και τραγούδησαν το "Antología"
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Paris Fashion Week S/S27: Εκεί που το street style γράφει τους δικούς του κανόνες
FASHION TRENDS
Paris Fashion Week S/S27: Εκεί που το street style γράφει τους δικούς του κανόνες
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr