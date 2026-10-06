Ο David Bowie θα γινόταν 80 και το 2027 θα είναι αφιερωμένο στον θρύλο του

Ο David Bowie μπορεί να έφυγε από τη ζωή το 2016, όμως η επιρροή του κάθε άλλο παρά έχει ξεθωριάσει. Στις 8 Ιανουαρίου 2027 θα συμπλήρωνε τα 80 του χρόνια και, με αφορμή αυτή την επέτειο, το estate του ανακοίνωσε το Bowie80, μια παγκόσμια γιορτή που θα διαρκέσει ολόκληρο το 2027.

Από χθες, 5 Οκτωβρίου, και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, θα πραγματοποιούνται ειδικές εκδηλώσεις, κυκλοφορίες, επετειακά projects, συνεργασίες και εμπειρίες για τους fans, με ακόμη περισσότερες ανακοινώσεις να αναμένονται.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα projects είναι το "BOWIE (breaking) GLASS", μια νέα συμφωνική συναυλιακή παραγωγή που δημιουργήθηκε από τη Schirmer Theatrical και το Østre Gasværk Teater. Το project θα συνδυάσει αυθεντικές ηχογραφήσεις και τη φωνή του Bowie με live τραγουδιστές, μουσικούς και ορχήστρα, δημιουργώντας έναν νέο διάλογο με τη μουσική του Philip Glass. Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Κοπεγχάγη την άνοιξη του 2027.

Την ίδια στιγμή, το Rock & Roll Hall of Fame στο Cleveland ετοιμάζει ένα ειδικό Bowie80 πρόγραμμα, με pop-up store από τα μέσα Νοεμβρίου έως τον Ιανουάριο, αλλά και δράσεις για το birthday weekend του Bowie, όπως παρουσιάσεις, trivia, μουσική, photo opportunities και έκθεση φωτογραφίας με υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά.

Το Morrison Hotel Gallery θα παρουσιάσει επίσης την έκθεση "Strange Fascination", η οποία θα ανοίξει στις αρχές Φεβρουαρίου 2027 σε Νέα Υόρκη και West Hollywood.

Η έκθεση θα συγκεντρώνει φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της καριέρας του Bowie, συμπεριλαμβανομένου υλικού που δεν έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν, ακολουθώντας τις διαφορετικές προσωπικότητες και μεταμορφώσεις που χαρακτήρισαν την πορεία του.

Το "David Bowie: You're Not Alone", το immersive show που παρουσιάστηκε φέτος στο Lightroom του Λονδίνου, θα ταξιδέψει το 2027 σε Manchester και Brighton, ενώ θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά και στην ηπειρωτική Ευρώπη, στο Port des Lumières του Αμβούργου.

Παράλληλα, η έκθεση του V&A "David Bowie: On Tour" θα μεταφέρει αντικείμενα από το τεράστιο αρχείο των περίπου 90.000 αντικειμένων του Bowie σε διαφορετικές πόλεις της Βρετανίας. Η περιοδεία θα ξεκινήσει από το Dundee και θα συνεχιστεί στο Blackpool μέσα στο 2027, πριν μεταφερθεί σε άλλους χώρους το 2028 και το 2029.

Το Bowie80 δεν θα περιοριστεί στις εκθέσεις και τα live projects. Η χρονιά θα συνοδευτεί από νέες κυκλοφορίες, επετειακά προϊόντα, audiovisual projects και fan experiences, με το επίσημο site της καμπάνιας να αποτελεί το βασικό σημείο για τις επόμενες ανακοινώσεις.

Ήδη έχει ανακοινωθεί συνεργασία με το Nordstrom, με ειδικά Bowie pop-up shops σε Νέα Υόρκη, Seattle και Chicago και συλλογές από brands όπως οι Undercover, Marc Jacobs, Paul Smith και AllSaints. Παράλληλα, νέες Bowie80 συλλογές θα κυκλοφορήσουν μέσα στη χρονιά από διάφορα brands και στο επίσημο store του καλλιτέχνη.

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο David Bowie εξακολουθεί να αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν μουσικό κατάλογο. Είναι μια ολόκληρη αισθητική, μια διαρκής πηγή έμπνευσης και ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να κάνει τη διαρκή αλλαγή μέρος της ταυτότητάς του.

Το 2027, λοιπόν, θα είναι η χρονιά του Bowie ξανά. Και μάλλον δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά...