Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το "Bad Luck Hideaway", ηχογραφημένο με τον Charlie Watts το 2015

Το θρυλικό βρετανικό rock συγκρότημα κυκλοφόρησε το Foreign Tongues τον περασμένο Ιούλιο, ως συνέχεια του Hackney Diamonds του 2023. Το μεγαλύτερο μέρος του δίσκου αποτελείται από νέο υλικό, ηχογραφημένο τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, μια σπάνια εξαίρεση αποτελεί το τραγούδι "Bad Luck Hideaway", το οποίο κυκλοφορεί πλέον ως B-side του πιο πρόσφατου single των Rolling Stones, "Mr Charm".

Οι Stones αποκάλυψαν την είδηση μέσω των social media τους, εξηγώντας παράλληλα την ιστορία του τραγουδιού και τη σημασία του σε σχέση με το υπόλοιπο Foreign Tongues. Το "Bad Luck Hideaway" είχε αρχικά κυκλοφορήσει ως αποκλειστικό bonus track για τους χρήστες του iTunes, όμως πλέον είναι διαθέσιμο σε ένα ευρύτερο κοινό, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός «σπάνιου φωνητικού ντουέτου των Mick και Keith».

A rare Mick and Keith vocal duet – The Rolling Stones have released ‘Bad Luck Hideaway’ across all streaming platforms, serving as the B-side to ‘Mr. Charm’. Originally an iTunes-exclusive bonus track, the song features Charlie Watts on drums, recorded during sessions at British Grove in 2015. — The Rolling Stones (@RollingStones) October 4, 2026

Στο τραγούδι, οι δύο εμβληματικές μορφές των Rolling Stones μοιράζονται το μικρόφωνο, με φόντο έναν χαλαρό country-rock ήχο, προσθέτοντας ακόμη ένα ενδιαφέρον κομμάτι στη μεγάλη συλλογή σπάνιων κυκλοφοριών και ανεκμετάλλευτων διαμαντιών της μπάντας.

Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι πως πρόκειται για την παλαιότερη γνωστή ηχογράφηση σε ολόκληρο το σύμπαν του Foreign Tongues. Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 2015, μαζί με τον εκλιπόντα πλέον ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, κατά τη διάρκεια των sessions στα British Grove Studios.

Σε ό,τι αφορά την A-side κυκλοφορία, οι Stones συνεχίζουν μια παράδοση που έχουν ακολουθήσει και στο συγκεκριμένο album, προσκαλώντας μεγάλα ονόματα του Hollywood να πρωταγωνιστήσουν στα μουσικά τους βίντεο. Αυτή τη φορά, ο Alexander Skarsgård κυριαρχεί στο video clip του "Mr Charm", το οποίο κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου.

Όσοι fans ελπίζουν να δουν ξανά τους Rolling Stones ζωντανά στη σκηνή, πάντως, ίσως χρειαστεί να περιμένουν. Η Jo Wood, πρώην σύζυγος του Ronnie Wood, δήλωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» το συγκρότημα να πραγματοποιεί ξανά περιοδεία, αποδίδοντας σε μεγάλο βαθμό αυτή την πιθανότητα στην απροθυμία του Keith Richards. Προς το παρόν, λοιπόν, οι Rolling Stones συνεχίζουν να ανοίγουν το αρχείο τους και να φέρνουν στο φως σπάνιες ηχογραφήσεις.