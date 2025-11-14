Ο David Coverdale ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την μουσική

Σε μήνυμά του προς τους fans ο David Coverdale είπε: «Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, αδέλφια του ‘snake, έχω μια ξεχωριστή ανακοίνωση για εσάς. Ύστερα από 50 και πλέον χρόνια μιας απίθανης διαδρομής μαζί σας, με τους Deep Purple, με τους Whitesnake, με τον Jimmy Page, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ ξεκάθαρο για μένα ότι ήρθε πραγματικά η στιγμή να κρεμάσω τις rock 'n' roll μπότες μου και τα κολλητά jeans».

«Και όπως βλέπετε, φροντίσαμε τη χαίτη του λιονταριού. Αλλά ήρθε η ώρα να κλείσω τον κύκλο. Σας αγαπώ βαθιά», συνέχισε. «Ευχαριστώ όλους όσοι με βοήθησαν και με στήριξαν σε αυτό το απίστευτο ταξίδι, όλους τους μουσικούς, τα συνεργεία, τους fans, την οικογένεια. Είναι συγκλονιστικό, αλλά πραγματικά ήρθε η στιγμή να απολαύσω απλώς τη συνταξιοδότησή μου. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Για ακόμη μια φορά, σας αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Να είστε καλά».

Το βίντεο κλείνει με ένα μοντάζ από εμφανίσεις του Coverdale με το συγκρότημα, πάνω στο 2025 remix του "Forevermore".

Πριν δημιουργήσει τους Whitesnake το 1978, ο Coverdale είχε αντικαταστήσει τον Ian Gillan στους Deep Purple από το 1973 έως το 1976. Με τους Whitesnake ακολούθησε μια λαμπρή πορεία τη δεκαετία του ’80, με επιτυχίες όπως "Here I Go Again", "Is This Love" και "Fool for Your Lovin".