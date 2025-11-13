Ο Dave Mustaine λέει ότι η τελευταία περιοδεία των Megadeth μπορεί να κρατήσει 5 χρόνια

Τον Αύγουστο, το metal συγκρότημα επιβεβαίωσε ότι το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του θα κυκλοφορήσει το 2026, μαζί με σχέδια για μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία, καθώς και μια αυτοβιογραφία του Dave Mustaine που θα αφηγείται την ιστορία τους. Το αποχαιρετιστήριο άλμπουμ, Megadeth (αυτοτιτλοφορούμενο), θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου 2026, και θα περιλαμβάνει το πρόσφατο single τους "Tipping Point", καθώς και μια νέα εκτέλεση του "Ride the Lightning" των Metallica ως bonus track.

Παράλληλα, το συγκρότημα ανακοίνωσε μια σειρά συναυλιών στη Νότια Αμερική για το 2026, ενώ το καλοκαίρι θα περιοδεύσει σε όλη τη Βόρεια Αμερική μαζί με τους Iron Maiden. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και έχουν εκφράσει την πρόθεση για μια παγκόσμια headline περιοδεία, δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει λεπτομέρειες. Ωστόσο, ο Mustaine εξήγησε ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να περιοδεύουν «για αρκετά ακόμη χρόνια».

Σε νέα συνέντευξή του στο Kerrang!, ο πρώην κιθαρίστας των Metallica παραδέχτηκε: «Μιλάμε άνετα για άλλες τρεις έως πέντε χρονιές περιοδειών».

Ο 64χρονος Mustaine πρόσθεσε: «Κι αν φτάσουμε να το κάνουμε τόσο καιρό, τότε… διάολε, θα κοιτάζω κάποια γενέθλια που δεν θέλω καν να σκέφτομαι».

Εξηγώντας γιατί αποφασίζουν να κλείσουν τον κύκλο τους, είπε: «Δεν με ενδιαφέρει η μακροβιότητα και όλα αυτά. Δεν θέλω να είμαι από εκείνους που παίζουν μέχρι τα 80 τους. Πρέπει να θυμάμαι ότι οι άνθρωποι ζουν και πεθαίνουν. Και πρέπει να φροντίσω τον εαυτό μου».

Όταν ανακοίνωσαν για πρώτη φορά την απόφαση να τελειώσουν με τους δικούς τους όρους, ο Mustaine είχε πει στους fans: «Τόσοι μουσικοί φτάνουν στο τέλος της καριέρας τους, άλλοι κατά λάθος, άλλοι από επιλογή. Οι περισσότεροι δεν έχουν την ευκαιρία να φύγουν όπως θέλουν, στην κορυφή. Εγώ βρίσκομαι ακριβώς εκεί τώρα. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχω κάνει εκατομμύρια fans, και το πιο δύσκολο απ’ όλα είναι να τους πω αντίο».