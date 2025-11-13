Η Austra κυκλοφορεί νέο single και επιμένει να τραγουδάει πάνω από τα σύννεφα

Η Austra κυκλοφόρησε το νέο της single "Fallen Cloud", προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ Chin Up Buttercup. Όπως λέει η ίδια η καλλιτέχνιδα (Katie Stelmanis) το κομμάτι γεννήθηκε ως μια ασυνείδητη βουτιά στο «στάδιο ενός παζαρέματος» μέσα στο πένθος. «Ξεκινά με μια απελπισμένη προσπάθεια να αλλάξω ένα ανεπιθύμητο ερωτικό τέλος και όσο αφήνω το μυαλό μου να σκαρφίζεται εναλλακτικά σενάρια, παρασύρομαι μέσα στη φαντασίωση μιας άλλης ζωής. Αυτό το κομμάτι είναι φτιαγμένο για να σε κάνει να νιώσεις ότι επιπλέεις μέσα σε ένα γλυκό σύννεφο αυταπάτης». Το "Fallen Cloud" συνοδεύεται και από ένα ονειρικό βίντεο σε σκηνοθεσία του M. Blash.

Παράλληλα, η Austra ανακοίνωσε και την πρώτη της περιοδεία μετά από οκτώ χρόνια, με ημερομηνίες σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2026. Το Chin Up Buttercup – όπως εξηγεί η Stelmanis – είναι ένα άλμπουμ αφιερωμένο στο παράξενο, απομονωτικό βίωμα της σπασμένης καρδιάς «σε έναν κόσμο που νιώθει άβολος και ενοχλημένος από τον πόνο σου». Αντί να κρυφτεί πίσω από μια ψευδαίσθηση αυτοκυριαρχίας, η ίδια επιλέγει συνειδητά να ενσαρκώσει την «ψυχογεμάτη φιγούρα» που πνίγεται από τον πόθο και την προσκόλληση.

Η Katie Stelmanis, γνωστή περισσότερο ως Austra, είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης synth-pop και dark electronic σκηνής των 2 τελευταίων δεκαετιών. Γεννημένη στο Τορόντο, με κλασική μουσική παιδεία και φόντο την όπερα, η Stelmanis μετέτρεψε τις επιρροές της σε ένα υποβλητικό μίγμα ηλεκτρονικής μελαγχολίας, queer ευαισθησίας και θεατρικής δραματικότητας. Έγινε γνωστή με το υπέροχο άλμπουμ Feel It Break (2011), που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για το σκοτεινό electro-pop σύμπαν του και τη χαρακτηριστικά αιθέρια φωνή της. Στη συνέχεια συνέχισε με δουλειές όπως Olympia και Future Politics, εξερευνώντας πολιτικές, συναισθηματικές και προσωπικές θεματικές μέσα από ένα μυσταγωγικό ηλεκτρονικό ηχητικό περιβάλλον.

Τώρα η Austra επιστρέφει πιο ώριμη, περισσότερο εξομολογητική και πιο αποφασισμένη από ποτέ να μετατρέψει τον συναισθηματικό πόνο σε κάτι θρασύ, όμορφο και παράξενα απελευθερωτικό.