Όταν η ντοπαμίνη της Robyn χτυπά, η pop αποκτά μεταφυσικές διαστάσεις



Το κομμάτι αποτυπώνει το κύμα της χημικής ευφορίας που κατακλύζει το σώμα όταν ερωτεύεσαι, εκείνη τη μεθυστική κορύφωση όπου συναίσθημα και βιολογία μπλέκονται. Είναι ο ήχος της σύγκρουσης επιθυμίας και αμφιβολίας: το συναίσθημα είναι αληθινό, όμως γνωρίζεις πως είναι μια ορμονική ψευδαίσθηση. Ηχητικά, το τραγούδι αντικατοπτρίζει αυτή την ένταση - μεθυστικό, παλλόμενο, γεμάτο ευφορία, σαν να βιώνεις ακριβώς την ανάταση που το ίδιο περιγράφει.

Στο "Dopamine", η Robyn υπερασπίζεται την ανάγκη να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με το μυστήριο της επιθυμίας. «Όλοι έχουμε ένα κινητό όπου βλέπουμε τους σφυγμούς μας και μαθαίνουμε να αποκωδικοποιούμε τα συναισθήματά μας μέσα από τις ορμόνες και τις χημικές ουσίες του σώματός μας», λέει. «Είναι σχεδόν σαν να μην αποδεχόμαστε πια ότι είμαστε άνθρωποι, σαν να προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτό και να εξηγήσουμε τα πάντα - κάτι που θεωρώ υπέροχο, αλλά γι’ αυτό κιόλας ο κόσμος είναι χάλια: αυτή η ιδέα ότι μπορείς να «λύσεις» και να «κερδίσεις» τη ζωή. Η διπλή φύση της ντοπαμίνης είναι να έχεις ένα συναίσθημα αληθινό, δυνατό, έντονο, απολαυστικό ή επώδυνο, και ταυτόχρονα να γνωρίζεις ότι αυτό δεν είναι παρά μια βιολογική διαδικασία μέσα στο σώμα σου - και να μη χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στη θρησκεία και την επιστήμη. Απλώς να δεχτείς ότι συνυπάρχουν και ότι μπορείς να κινείσαι ανάμεσά τους.»

Το single συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό performance video με πρωταγωνίστρια τη Robyn, σε σκηνοθεσία της καταξιωμένης φωτογράφου Marili Andre, η οποία υπογράφει και το εξώφυλλο του "Dopamine".

Η κυκλοφορία του τραγουδιού έρχεται μετά την επιτυχία του άλμπουμ Honey του 2018 και ακολουθεί μια περίοδο έντονης δημόσιας παρουσίας της Robyn, η οποία είχε πυροδοτήσει τις φήμες και την προσμονή για την επιστροφή της στη δισκογραφία: από την εμφάνισή της με τον David Byrne για τα 50 χρόνια του Saturday Night Live, μέχρι τις καθηλωτικές live συνεργασίες της με τις Charli XCX και Gracie Abrams, τη συμμετοχή της στο crossover hit του Jamie xx, “Life”, καθώς και τις πρόσφατες δημιουργικές της συνεργασίες με τους Yung Lean, Charli XCX και τα Acne Studios.

Με το “Dopamine”, η Robyn ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αδιαμφισβήτητη θέση της ως μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης pop.