Νέο single από τους Dry Cleaning πριν το νέο τους άλμπουμ

Το λονδρέζικο post-punk σχήμα αποκαλύπτει ένα ακόμη δείγμα από το επερχόμενο "Secret Love".

Dry Cleaning
Avopolis Team

Οι Dry Cleaning παρουσίασαν το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους Secret Love, που θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιανουαρίου από τη 4AD. Το νέο κομμάτι έχει τίτλο "Cruise Ship Designer" και συνοδεύεται από ένα ευρηματικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του Cuán Roche. Στο βίντεο, ο μπασίστας Lewis Maynard εκτελεί μια ιδιόμορφη χορογραφία, ειδικά σχεδιασμένη για το τραγούδι από το καλλιτεχνικό δίδυμο Bullyache, φορώντας λαμπερές γκέτες μπροστά από μια σκοτεινή κουρτίνα.

Η τραγουδίστρια Florence Shaw αποκάλυψε ότι το κομμάτι το εμπνεύστηκε από «έναν σχεδιαστή κρουαζιερόπλοιων και ξενοδοχείων που, παρότι ταλαντούχος και καλοπληρωμένος, δυσκολεύεται να βρει πραγματικό νόημα στη δουλειά του». Γιατί, όπως είπε, «προσπαθεί να το απολαύσει, επενδύοντας όλη του την ενέργεια στις προκλήσεις που του παρουσιάζονται».

Το Secret Love είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του λονδρέζικου post-punk συγκροτήματος, μετά το Stumpwork του 2023. Οι ηχογραφήσεις έγιναν σε τρία διαφορετικά στούντιο: στο The Loft του Jeff Tweedy στο Σικάγο, στα Sonic Studios του Δουβλίνου με τους Alan Duggan και Daniel Fox των Gilla Band, και τέλος στο Black Box στη γαλλική επαρχία, το ίδιο μέρος, δηλαδή, όπου η Cate Le Bon ηχογράφησε το δικό της άλμπουμ.

 

 

