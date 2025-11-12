Ο Bill Callahan επιστρέφει με το νέο άλμπουμ "My Days of 58"

Ο Bill Callahan επιστρέφει με νέο άλμπουμ. Το My Days of 58 κυκλοφορεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026, ενώ το πρώτο single, "The Man I’m Supposed to Be", είναι ήδη διαθέσιμο και μπορείτε να το ακούσετε πιο κάτω.

Στο νέο του έργο, το οποίο έρχεται μετά το Ytilaer και το live άλμπουμ Resuscitate του 2024, η μπάντα παραμένει η ίδια: ο κιθαρίστας Matt Kinsey, ο σαξοφωνίστας Dustin Laurenzi και ο ντράμερ Jim White. Όπως έχει πει παλιότερα κι ο Callahan για το live άλμπουμ, εκείνες οι συναυλίες έδειξαν ότι «μπορούσαν να ανταποκριθούν σε ο,τιδήποτε τους έριχνα». Και συνέχισε: «Ο αυτοσχεδιασμός, η απρόβλεπτη στιγμή, το άγνωστο, αυτά είναι που με κρατούν ζωντανό στη μουσική. Το να ακούς τον εαυτό σου και τους άλλους. Πολλές φορές, τα πιο ωραία σημεία μιας ηχογράφησης είναι τα λάθη, εκείνα που μπορείς να τα μετατρέψεις σε δύναμη, σε κάτι αληθινά ανθρώπινο».

Στο My Days of 58 συμμετέχουν επίσης οι Richard Bowden (βιολί), Pat Thrasher (πιάνο), Chris Vreeland (μπάσο), Mike St. Clair (τρομπόνι), Bill McCullough (pedal steel), Eve Searls (φωνητικά) και Jerry DeCicca (ταμπουρίνο) και το περιμένουμε από την Drag City.