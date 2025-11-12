Οι Sabres of Paradise αποσύρουν όλη τη μουσική τους από το Spotify

Οι The Sabres of Paradise απέσυραν ολόκληρη τη μουσική τους δισκογραφία από το Spotify, επικαλούμενοι την υποτίμηση των καλλιτεχνών από την πλατφόρμα και τους οικονομικούς δεσμούς της με την εταιρεία στρατιωτικής τεχνολογίας Helsing, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε δήλωση που έχουν υπογράψει τα μέλη Jag Kooner, Gary Burns αλλά έχουν και την υπογραφή των διαχειριστών της περιουσίας του αείμνηστου Andrew Weatherall, το συγκρότημα αναφέρει πως η απόφαση ελήφθη ύστερα από «προσεκτική σκέψη» και με πλήρη συναίσθηση του βάρους της.

«Δεν ήταν μια απόφαση που πήραμε με ελαφριά καρδιά», σημείωσαν σε ανάρτησή τους στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους προς τη δισκογραφική τους εταιρεία Warp «που στάθηκε στο πλευρό μας και υποστήριξε την επιλογή μας με απόλυτη εντιμότητα».

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε μια πλατφόρμα που υποτιμά τους καλλιτέχνες, υποβαθμίζει την εμπειρία των ακροατών και των οποίων τα οικονομικά συμφέροντα συνδέονται με τεχνολογίες στρατιωτικής χρήσης βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που αντιτίθεται σε όλα όσα πιστεύουμε πως εκπροσωπεί η μουσική», αναφέρει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο ο ιδρυτής και CEO του Spotify, Daniel Ek, ηγήθηκε επένδυσης ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ στη Helsing, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Μεταξύ των καλλιτεχνών και εταιρειών που απέσυραν επίσης τη μουσική τους από την πλατφόρμα περιλαμβάνονται οι Massive Attack, King Gizzard & The Lizard Wizard και το ολλανδικό label Kalahari Oyster Cult. Κατόπιν αυτών των αντιδράσεων, ο Ek ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από τη θέση του CEO τον Ιανουάριο του 2026, με τους Alex Norström και Gustav Söderström να αναλαμβάνουν ως συν-διευθύνοντες σύμβουλοι.

«Η μουσική πρέπει να εμπνέει, να ενώνει και να ανυψώνει, όχι να χρηματοδοτεί ή να συνδέεται με βιομηχανίες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες», καταλήγουν οι The Sabres of Paradise. «Η μουσική μας θα παραμείνει διαθέσιμη σε άλλες πλατφόρμες και ανεξάρτητα δίκτυα που, κατά τη γνώμη μας, αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις αρχές μας».