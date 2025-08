Nuclear Daisies: Το shoegaze χορεύει ξανά στην ψυχεδελική πίστα των 90s

Share this

Οι Nuclear Daisies από το Όστιν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2022 με το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, επιχειρώντας μια πιο χορευτική εκδοχή του αιθέριου dream-pop ήχου που τα μέλη τους είχαν ήδη καλλιεργήσει σε συγκροτήματα όπως οι Ringo Deathstarr και οι Temple of Angels. Αντί να συνδυάσουν το shoegaze με post-hardcore ή metal (όπως κάνουν πολλοί σύγχρονοί τους), οι Nuclear Daisies επιστρέφουν στη χρυσή εποχή των ’90s, μπλέκοντας τον ήχο τους με την εναλλακτική χορευτική σκηνή της εποχής, και πιο συγκεκριμένα με τις ψυχεδελικές αποχρώσεις του baggy ήχου.

Με το νέο τους άλμπουμ First Taste of Heaven, το τρίο βυθίζεται ακόμα πιο βαθιά στην υπνωτική αισθητική που άρχισε να χτίζει πριν τρία χρόνια. Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή από τη Portrayal of Guilt Records, απομακρύνεται ηχητικά από τις πιο σκληρές τάσεις του label: τα πρώτα singles του δίσκου δημιουργούν ηχητικούς τοίχους τόσο μελωδικούς, που οι κιθάρες που ουρλιάζουν κάτω από την επιφάνεια σχεδόν δεν γίνονται αντιληπτές.

Το τελευταίο single πριν την κυκλοφορία του δίσκου, με τίτλο "Toad", δεν αποτελεί εξαίρεση. Η industrial προσέγγιση και η παιχνιδιάρικη ψυχεδελική ενέργεια θυμίζουν τις πρόσφατες πειραματικές δουλειές των No Joy, με τη φωνή της Alex Gehring να χάνεται μέσα στο πυκνό shoegaze πέπλο.

Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα εξίσου παραισθησιογόνο βίντεο, γεμάτο χορό, στροβιλισμούς και... βατραχάκια. Δείτε το παρακάτω και ακούστε τον δίσκο αν νιώθετε έτοιμοι για ένα υπαρξιακό rave.