Jerskin Fendrix: Νέο άλμπουμ και βιντεοκλίπ από Γιώργο Λάνθιμο με την Emma Stone

Ο Jerskin Fendrix κυκλοφόρησε το νέο του βιντεοκλίπ για το κομμάτι "Beth’s Farm", από το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο Once Upon a Time… in Shropshire, που αναμένεται στις 10 Οκτωβρίου από την untitled (recs). Το βίντεο σκηνοθέτησε ο Γιώργος Λάνθιμος, ενώ πρωταγωνιστεί η Emma Stone, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική σύμπραξη που ξεκίνησε με τις ταινίες Poor Things, Kinds of Kindness και Bugonia - η τελευταία πρόκειται να κυκλοφορήσει δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Ο Λάνθιμος σχολίασε: «Ήταν υπέροχο που συνεργαστήκαμε ξανά με την Emma και με αρκετούς από τους ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί εδώ και καιρό, για να προσθέσουμε μια κινηματογραφική αφήγηση σε αυτό το εξαιρετικό δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του σημαντικού καλλιτεχνικού μας συνεργάτη και φίλου, Jerskin Fendrix».

Ο Fendrix, που το 2024 υπέγραψε με την Universal Music Publishing Group, έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό με το πρωτότυπο soundtrack της ταινίας Poor Things, το οποίο του ανέθεσε ο ίδιος ο Λάνθιμος αφού άκουσε το ντεμπούτο του Winterreise (2020). Η μουσική επένδυση του φιλμ απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής στα 96α Βραβεία της Ακαδημίας. Ο Fendrix συνέχισε τη συνεργασία του με τον Έλληνα σκηνοθέτη και για τις ταινίες Kinds of Kindness και Bugonia, ενώ έχει εμφανιστεί και στις δύο με cameo ρόλους.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 2018 με τη σύνθεση ενός "επιθετικά κατάλληλου" soundtrack για το θεατρικό Ubu Roi του Alfred Jarry, στο Μουσείο Victoria & Albert. Την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με τους Black Midi στο κομμάτι "Ice Cream", που συμπεριλήφθηκε σε φιλανθρωπική χριστουγεννιάτικη συλλογή καλλιτεχνών από το Μπρίξτον. Το νέο βίντεο για το “Beth’s Farm” συνδυάζει ψυχεδελικά visuals, υπνωτική ατμόσφαιρα και χορό, σε μια ακόμα αισθητική επέκταση του προσωπικού σύμπαντος του Fendrix.