Οι Public Service Broadcasting κυκλοφορούν νέο remix album

Το άλμπουμ περιλαμβάνει νέες εκδοχές κομματιών από το φετινό τους άλμπουμ The Last Flight (2024), επεξεργασμένες από καλλιτέχνες όπως οι The KVB, Peter Sandberg, Hainbach, ο Gus από τους alt-J, η EERA και το project Late Night Final του J. Willgoose, Esq.

Μαζί με την ανακοίνωση, το συγκρότημα μοιράστηκε το κομμάτι "The Fun Of It (alt-J Remix)", στο οποίο ο Gus Unger-Hamilton από τους alt-J δίνει μια σκοτεινότερη εκδοχή του αρχικού track. Όπως δηλώνει: «Αποφάσισα να πάρω ένα κομμάτι με φωτεινή, αισιόδοξη ενέργεια και να το οδηγήσω σε πιο σκοτεινά μονοπάτια. Λατρεύω την αυθεντική εκδοχή – η δική μου ρίχνει μια σκιά πάνω της. Στην πτήση, η έξαψη και ο τρόμος είναι πάντα δίπλα δίπλα.»

Ο J. Willgoose, Esq. σχολίασε: «Ήταν υπέροχο να δώσουμε νέα πνοή στο The Last Flight και να δούμε τι έκαναν με τη μουσική μας μερικοί από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Το να επανερμηνεύσω ο ίδιος τρία κομμάτια ως Late Night Final ήταν μια απελευθερωτική εμπειρία. Ελπίζω ο κόσμος να απολαύσει αυτές τις νέες εκδοχές όσο κι εμείς».

Το The Last Flight, πέμπτο στούντιο άλμπουμ των Public Service Broadcasting, έφτασε στο Νο. 3 του UK Official Albums Chart.