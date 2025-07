Oι Divine Comedy επιστρέφουν με νέο άλμπουμ

Ο Neil Hannon, ο αρχιτέκτονας της κομψής, θεατρικής pop των The Divine Comedy, επιστρέφει στις 19 Σεπτεμβρίου με το νέο του άλμπουμ Rainy Sunday Afternoon, μια δουλειά πιο προσωπική και φορτισμένη από ποτέ. Μετά το πρώτο single "Achilles", που ήδη ξεχώρισε ως ένα από τα πιο συναρπαστικά κομμάτια της χρονιάς, ο Hannon μοιράζεται τώρα το "The Last Time I Saw the Old Man", ένα τραγούδι-αποχαιρετισμό στον πατέρα του, ο οποίος έζησε την τελευταία του δεκαετία με Αλτσχάιμερ.

«Είναι δύσκολο να μιλήσω για αυτό το κομμάτι», δηλώνει ο Hannon. «Οι στίχοι είναι απλοί, παρατηρητικοί, χωρίς ποιητικές υπερβολές. Όλη η συναισθηματική δουλειά γίνεται από τη μουσική. Κάποιες φορές, πρέπει να αντιμετωπίσεις τον πόνο κατάματα για να τον αποδεχτείς και να προχωρήσεις».

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στα ιστορικά Abbey Road Studios του Λονδίνου, με τον ίδιο τον Hannon να αναλαμβάνει πλήρως τη σύνθεση, ενορχήστρωση και παραγωγή. Μετά την πιο "πολιτική" και κοινωνικά αιχμηρή κατεύθυνση του Office Politics (2019) και την ανασκοπική συλλογή Charmed Life (2022), το Rainy Sunday Afternoon δείχνει έναν Hannon στραμμένο προς τo μέσα του: «Ήθελα να δουλέψω με πράγματα όπως η θνητότητα, οι σχέσεις, η μνήμη. Όλοι πρέπει να φτιάξουν ένα ορχηστρικό pop άλμπουμ κάποια στιγμή. Θα έπρεπε να συνταγογραφείται από το NHS», λέει αστειευόμενος.

Ο Hannon, που πρόσφατα υπέγραψε και τα τραγούδια της ταινίας Wonka, παραμένει ένας από τους πιο συνεπείς αφηγητές της βρετανικής (και όχι μόνο) ελαφρομελαγχολίας. Το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει και σε limited edition deluxe CD που θα περιλαμβάνει το bonus live άλμπουμ Live in Paris & London.

Το Rainy Sunday Afternoon αναμένεται σαν ένα άλμπουμ που δεν θα μένει στον τίτλο, αλλά θα βρέχει βαθιά μέσα μας.