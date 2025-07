Bright Eyes: Tα indie αστέρια της Nebraska παίζουν ska για να ξεδώσουν

Μπορεί να τους ήξερες για το πιο σπαραχτικό τους παρελθόν, αλλά οι Bright Eyes μόλις βγήκαν από το υπόγειο με off-beat κιθάρες, φωνές σε ρυθμό τσίχλας και οργή για τον κόσμο που καταρρέει χαμογελώντας. Το "1st World Blues" είναι το νέο τους ska ξέσπασμα, εμπνευσμένο από όλα τα κύματα, και τις παραλιακές κρίσεις και υποκρισίες.

Ο Conor Oberst, φωνή και πολιτικός κλόουν της μπάντας, κάνει κανονικό body slam στο φάντασμα του Reagan και στο κουφάρι του καπιταλισμού, με στιχάρες τύπου:

“From Gowanus to Staten Island / You got the texting, sexting, acting, first-world blues” και ένα τελειωτικό φτυάρι: “You’re just a tool that’s never gonna get used”.

Το ασπρόμαυρο βίντεο-καρτούν είναι σκηνοθετημένο από τον Jared Sherbert και κινείται στους δρόμους του Brooklyn, σκάει και ένα cameo από τον pro skater Nelly Morville, τον Alex Orange Drink (The So So Glos) και τον παραγωγό-ήχο-παντού Adam Reich. Και ναι, υπάρχει και ένας σκυλάκος που λέγεται Butter και είναι πιο punk απ’ τον μισό κατάλογο της Epitaph.

Η μπάντα λέει ότι το κομμάτι είναι “φόρος τιμής σε όλα τα κύματα του ska”, από τον Desmond Dekker μέχρι τον Tim Armstrong. Και κάπου εδώ δηλώνουν: “NYC ‘90s hip hop, ska, κοινότητες, πανηγύρια και πολιτική, αυτό είναι το vibe. Παίξ’ το τέρμα. Κλείσε τα πατζούρια. Είναι καλοκαίρι”.

Δες το βίντεο παρακάτω. Και μην ξεχάσεις να χορέψεις θυμωμένα.