Νέο άλμπουμ τον Οκτώβριο από τους Ash, με συμμετοχή Graham Coxon, και πρώτο single τώρα

Οι Ash, οι αγαπημένοι ήρωες της brit alt-rock σκηνής των 90s, ανακοίνωσαν πρόσφατα το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Ad Astra, που αναμένεται στις 3 Οκτωβρίου από τη Fierce Panda. Μαζί, κυκλοφόρησε και το πρώτο single, "Give Me Back My World", ένα κομμάτι που, όπως λέει ο Tim Wheeler, φτιάχτηκε μέσα στο χάος του 2020 αλλά μιλάει εξίσου καθαρά στο σήμερα.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 11 νέα τραγούδια, ανάμεσά τους και μια διασκευή του "Jump in the Line" (ναι, αυτό του Harry Belafonte που έπαιζε και στο Beetlejuice), αλλά και δύο κομμάτια με τη συμμετοχή του Graham Coxon (Blur).

Το Ad Astra έρχεται μόλις δύο χρόνια μετά το Race the Night του 2023, τον δίσκο που, χωρίς να το περιμένουν, τους χάρισε τη μεγαλύτερη chart επιτυχία των τελευταίων 20 ετών. Και μάλλον οι Ash μοιάζουν αποφασισμένοι να αφήσουν πίσω τις μεγάλες παύσεις ανάμεσα στις κυκλοφορίες και να διατηρήσουν τη δημιουργική ροή ζωντανή.

Μιλώντας για το "Give Me Back My World", ο Tim Wheeler δήλωσε: «Αν σας έλεγα ότι γράφτηκε το 2020, δεν θα χρειαζόταν να είστε απόφοιτοι του Marple, του Holmes ή του Poirot για να καταλάβετε σε τι αναφέρεται. Και μπορεί αυτά τα συναισθήματα να ανήκουν πια στο παρελθόν (από τη σκοπιά του 2025) αλλά η καρδιά του τραγουδιού παραμένει επίκαιρη. Μέσα στον θόρυβο, την αβεβαιότητα και το άγχος, υπάρχει ακόμα ένας όμορφος κόσμος εκεί έξω που αξίζει να παλέψεις για να τον ξαναβρείς».

Και συνεχίζει με τρόπο που θυμίζει γιατί πάντα υπήρχε αυτή η γλυκόπικρη, εφηβική δύναμη στους Ash:

«Σου έχει τύχει ποτέ να νιώσεις πως σου τραβάνε το χαλί κάτω απ’ τα πόδια; Ότι όσα θεωρούσες δεδομένα καταρρέουν και κοιτάς πίσω, στη ζωή που κάποτε ήταν δική σου; Νομίζω όλοι έχουμε νιώσει έτσι. Αυτό το τραγούδι μιλάει γι’ αυτό. Αλλά έχει και καλά νέα: α) διαμαρτύρεται απέναντι σ’ αυτήν την απώλεια ελέγχου και β) είναι total banger. Οπότε, δυναμώστε το και rage with us against the dying of the light». Πάμε και βλέπουμε...