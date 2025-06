Δείτε το νέο βίντεο του Jack White με πρωταγωνιστή τον John C. Reilly

Ο Jack White επιστρέφει με νέο καθηλωτικό βίντεο για το "Archbishop Harold Holmes", με πρωταγωνιστή τον John C. Reilly και σκηνοθεσία Gilbert Trejo — μια σκοτεινή τελετουργία που κάνει το "No Name" να φλέγεται ξανά.