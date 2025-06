Oι Biohazard επιστρέφουν με το "Forsaken" – Νέο τραγούδι μετά από μια δεκαετία

Με μια ριπή από D-beats, riff που σε κάνουν να ξερνάς σίδερα και κραυγές που στάζουν αίμα, οι Biohazard ξέθαψαν τα κόκαλά τους από τη λάσπη του Brooklyn και επιστρέφουν σα να μην πέρασε μέρα. Το "Forsaken", το πρώτο τους single μετά από πάνω από δέκα χρόνια σιωπής, είναι μια πολεμική ιαχή από τα έγκατα του crossover χάους.

Στο βίντεο (τραβηγμένο στο θρυλικό Melkweg του Άμστερνταμ) βλέπεις το συγκρότημα να ξεσκίζει τη σκηνή όπως έκαναν στα late ’80s, πριν τα σκυλιά της κόλασης μάθουν να γαβγίζουν. Ο Billy Graziadei, μανιασμένος όσο ποτέ, ξεκαθαρίζει: «Είναι απλά ένα δείγμα. Έρχεται νέο άλμπουμ. Δέσε τη ζώνη σου. Η σφαγή ξεκινά ξανά».

Με την original σύνθεση ενωμένη (Graziadei, Evan Seinfeld, Bobby Hambel, Danny Schuler) και νέο αίμα από τη συνεργασία με τη BLKIIBLK Records, το reunion μετατράπηκε σε ένα τριετές οδοστρωτήρα που δεν λέει να σταματήσει.

Οπότε, μην περιμένεις καμία ελεημοσύνη. Και το βασικότερο, μην ψάχνεις για γαλήνη.

Το “Forsaken” είναι προειδοποίηση. Το άλμπουμ που έρχεται θα είναι εκδίκηση.

Stream it. Scream it. Destroy something (if you can).