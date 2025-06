Το biopic του Snoop Dogg έρχεται να "καπνίσει" τις προκαταλήψεις μας

Πέρασαν δυο χρόνια από την πρώτη ανακοίνωση, ή αλλιώς, ένα χρονικό διάστημα που στο Χόλιγουντ μετριέται σε αποτυχημένα reboots και διαρροές σε group chats. Κι όμως, το biopic του Snoop Dogg δεν ανήκει ακόμα στη σφαίρα των urban myths. Σύμφωνα με την Universal Pictures, όχι μόνο είναι ζωντανό, αλλά και «σε θετική τροχιά», λες και μιλάμε για διαστημική αποστολή και όχι για ταινία με ρολάκια blunt.

Το σενάριο ανέλαβε ο Joe Robert Cole του Black Panther, γιατί, φυσικά, χρειαζόμαστε υπερηρωικά origin stories και στο G-Funk. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη κάθεται πλέον ο Craig Brewer (Dolemite Is My Name, Footloose, Hustle & Flow), ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει στο Gin and Juice την αισθητική του Jackie Brown, αλλά σε TikTok διάρκεια.

Και ποιος θα ενσαρκώσει τον Snoop; Ο Jonathan Daviss του Outer Banks. Δηλαδή, από το streaming δράμα της Gen Z στο να υποδυθεί έναν από τους πιο ανεπιτήδευτα cool ανθρώπους του πλανήτη. Ο Kendrick το είχε πει: «They don't smell no broken promises in my records»... Ας ελπίσουμε το ίδιο για τα credits του Daviss.

Η παραγωγή; Ακόμα άτιτλη, χωρίς supporting cast και timeline. Κλασικό Hollywood foreplay. Αλλά έχουμε ήδη πόζες στο Instagram με Snoop και Daviss να χαμογελούν σαν να μόλις έκλεισαν cameo στο Kill Bill Vol. 3.

Εντωμεταξύ, το Missionary, η τελευταία απόπειρα του Snoop στο στούντιο, πήρε μέτριες κριτικές παντού. Ή αλλιώς, ένα «meh» μέσα από το πρίσμα της εποχής. «Εμπνευσμένο αλλά... κάπως εξαναγκασμένο», έγραψαν, και δεν ξέρεις αν μιλάνε για το άλμπουμ ή το reboot της καριέρας του Dre.

Όπως και να 'χει, αν η ταινία τελικά δεν γίνει, έχουμε ήδη δει το πιο κινηματογραφικό κομμάτι της: το τρέιλερ της ιδέας. Σαν Tarantino χωρίς αίμα. Ή σαν Kendrick χωρίς beat. Δηλαδή, μια ψευδαίσθηση με class.