Ο 50 Cent σε ρόλο καρφί: «Ο Diddy είπε κακά λόγια για εσάς, κύριε πρόεδρε!»

Κι εκεί που λες "τα ’χω δει όλα", έρχεται ο 50 Cent να υποδυθεί τον αρχηγό του fan club του Τραμπ και να καρφώσει κανονικά τον Diddy. Ναι, αυτό συνέβη: Ο "Fiddy" αποφάσισε να «τηρήσει την υπόσχεσή του» και να ενημερώσει προσωπικά τον Ντόναλντ για το πόσο "πολύ κακά πράγματα" έχει πει ο Combs γι’ αυτόν.

Ανεβάζει λοιπόν δύο βίντεο:

Στο πρώτο, ο Diddy προβλέπει φυλετικό πόλεμο αν ο Τραμπ επανεκλεγεί.

Στο δεύτερο, πετάει το «white men like Trump need to be banished».

Καυστικό; Ίσως. Έξυπνο να το θυμηθεί ο 50 τώρα που ο Diddy δικάζεται για sex trafficking και θέλει πιθανώς μια προεδρική χάρη; Πολύ.

Στο μεταξύ, ο 50 Cent σχολιάζει με την άνεση ποινικολόγου με Wi-Fi: «Welp, can’t ask him for help then, buddy» και στο επόμενο: «Trump don’t like shit like this, buddy; you run your mouth too much». (Κάπου εδώ, φαντάζεσαι τον 50 Cent να στέλνει δικό του CV στον Λευκό Οίκο για τη θέση του νέου υπουργού Αμνηστίας)

Στο παρασκήνιο, ο Diddy κάθεται στο εδώλιο της ντροπής με κατηγορίες για trafficking, εκβιασμούς και 100.000 δολάρια μίζα σε υπάλληλο ξενοδοχείου για να μη βγει βίντεο με τον ξυλοδαρμό της Cassie Ventura. Τώρα πες μου εσύ πώς φτάσαμε από το "Bad Boy for Life" στο "Law & Order: Special Diddy Unit".

Όσο για τον Τραμπ; Κρατάει τη γνωστή του στάση «I don’t know him»... μέχρι να πέσει κανένα poll. «Θα κοιτάξουμε τα facts», είπε. Θα μου πείτε, αν ο Diddy είχε κρατήσει την αγάπη του για τον Τραμπ, ίσως τώρα να χόρευε στο Mar-a-Lago κι όχι να παρακαλά για χάρη. Αλλά βλέπεις, τα facts... είναι bitch. Και ο "Fiddy", ο πιο πρόθυμος πληροφοριοδότης της ραπ σκηνής.