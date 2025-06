Oι Water From Your Eyes γράφουν το "It’s a Beautiful Place", ένα άλμπουμ για τον σύγχρονο υπαρξιακό πανικό

Share this

Οι Water From Your Eyes επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και σου λένε κατάμουτρα πως ο κόσμος μπορεί να καίγεται, αλλά είναι ακόμη ένα όμορφο μέρος. Το It’s a Beautiful Place κυκλοφορεί στις 22 Αυγούστου από τη Matador, και το πρώτο single, "Life Signs", είναι ήδη εδώ, συνοδευόμενο από ένα βίντεο που μοιάζει να βγήκε από μια τηλεόραση που έπαθε ψύχωση και ξέρασε όλο το timeline της ζωής σου σε τρία λεπτά.

Η Rachel Brown (a.k.a. thanks for coming) σκηνοθέτησε το clip και το είπε ξεκάθαρα: «Ήθελα να παίξω με τα genres, να στριμώξω άπειρα σύμπαντα μέσα σε ένα κουτί που κάθεται στο σαλόνι σου και παίζει ψευδαισθήσεις.» Με άλλα λόγια, καμία λογική. Μόνο ανατροπές.

Ο έτερος εγκέφαλος, Nate Amos (a.k.a. This is Lorelei), το πάει πιο μακριά: «Αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ που γράφτηκε όχι για υπόγεια. Είναι για κάτι μεγαλύτερο. Αλλά την ίδια στιγμή, το αγαπημένο σου άλμπουμ είναι λιγότερο σημαντικό από έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος λιγότερο από έναν δεινόσαυρο. Ο δεινόσαυρος λιγότερο από ένα βουνό. Το βουνό βαρετό μπροστά σε έναν ολόκληρο πλανήτη. Κι ο πλανήτης ασήμαντος μπροστά σε ένα γαλαξία. Οπότε αν όλα είναι ασήμαντα σε κοσμική κλίμακα, γιατί η μουσική μας καίει ακόμη;». Ωραία, δηλαδή, το άλμπουμ δεν είναι για υπόγεια πια, είναι για… γαλαξίες με υπαρξιακό hangover. Μια απλή ερώτηση για τη μουσική και καταλήξαμε να συγκρίνουμε τον άνθρωπο με έναν δεινόσαυρο και τα βουνά. Και ξαφνικά, το "Life Signs" ακούγεται σαν soundtrack για ντοκιμαντέρ του Carl Sagan on acid.

Το άλμπουμ είναι βαθιά επηρεασμένο από την εικαστική (επιστημονική) φαντασία της Ursula K. Le Guin και την αναρχική μελαγχολία του Marcello Tarì. Πέρασε από 4 ηπείρους και εκατοντάδες οριακά breakdowns. Είναι φτιαγμένο για να διαλυθεί και να ξαναχτιστεί. Σαν όλους εμάς σε ημέρες τρέλας.

Η περιοδεία τους ξεκινά Σεπτέμβριο σε Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη. Να υπενθυμίσουμε κάπου εδώ ότι Water From Your Eyes δεν γράφουν μουσική για τα charts. Γράφουν σαν να είναι η τελευταία σου μέρα στον γαλαξία. Αν δεν αντέχεις, γύρνα στον κόσμο των playlist. Εδώ μιλάμε για τέχνη με κλωτσιές.