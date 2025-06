Ο James Lowe, τραγουδιστής των Electric Prunes, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών

Η οικογένειά του μοιράστηκε την είδηση μέσω των social media την Πέμπτη 22 Μαΐου, αναφέροντας πως ο μουσικός έφυγε «ήρεμα από φυσικά αίτια», έχοντας κοντά του τη μουσική και τους αγαπημένους του.

«Με βαριά και ηλεκτρισμένη καρδιά ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας πατέρα», έγραψαν τα παιδιά του, Lisa, Cameron και Skylar. «Ο πατέρας μας αφήνει πίσω του μια κληρονομιά ήχου, αγάπης και απέραντης δημιουργικότητας. Στο κέντρο όλων, υπήρξε πάντα η υπέροχη μητέρα μας, η Pamela, το αστέρι του, η μούσα του, η σύντροφός του για 62 χρόνια».

«Ξέρουμε πόσο βαθιά αγαπούσε αυτή την κοινότητα, και νιώθουμε κι εμείς την αγάπη της. Όπως έλεγε και ο ίδιος: Rock On! Κι εμείς θα συνεχίσουμε».

Ο James Lowe υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους της ψυχεδελικής μουσικής σκηνής. Ίδρυσε τους Electric Prunes στα μέσα της δεκαετίας του ’60 στο Λος Άντζελες, ξεκινώντας αρχικά ως surf rock μπάντα με το όνομα The Sanctions. Έγιναν γνωστοί χάρη σε τραγούδια όπως τα "I Had Too Much to Dream (Last Night)" και "Get Me to the World On Time", με το πρώτο να ανοίγει τη θρυλική συλλογή Nuggets του 1972, που καθόρισε το psych-garage ρεύμα.

Οι Electric Prunes κυκλοφόρησαν τέσσερα άλμπουμ μέχρι τη διάλυσή τους το 1970. Ο Lowe είχε αποχωρήσει ήδη από το 1968, αλλά η μπάντα επανασυνδέθηκε το 1999, με εκείνον και πάλι στο τιμόνι, και παρέμειναν ενεργοί για αρκετά χρόνια. Το τελευταίο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2014 με τίτλο WaS.

Σε μεταγενέστερη συνέντευξή του στο Psychedelic Scene, ο Lowe είχε αναφερθεί με συγκίνηση στην απροσδόκητη επιτυχία του "I Had Too Much to Dream", που είχε φτάσει στο Νο11 των αμερικανικών charts: «Το ηχογραφήσαμε το '66. Πριν από αυτό είχαμε βγάλει ένα άλλο τραγούδι, το "Ain’t It Hard", που δεν κατάφερε να πάει πουθενά. Όταν κυκλοφορήσαμε το "Too Much to Dream", περιμέναμε το ίδιο. Ότι δεν θα γίνει τίποτα. Και ξαφνικά, άρχισε να παίρνει φωτιά… Θυμάμαι, το ακούσαμε για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο μέσα στο αμάξι. Σταματήσαμε στην άκρη, βγήκαμε έξω και αρχίσαμε να χτυπιόμαστε από τη χαρά μας. Ήταν υπέροχο».

Ο James Lowe αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Pamela και τα παιδιά τους, Lisa, Cameron και Skylar.