H τελευταία ζωντανή ηχογράφηση των Nirvana στη Ρώμη ανεβαίνει στο βρετανικό Official Physical Singles chart

Οι Nirvana παραμένουν ζωντανοί στα charts. Το ζωντανό EP "Live at the Tunnel" από συναυλία στη Ρώμη κάνει ντεμπούτο στο βρετανικό Official Physical Singles chart, αποδεικνύοντας ότι ο μύθος του Cobain δεν ξεθωριάζει.