Oi Rise Against επιστρέφουν με το "Ricochet", το πρώτο τους άλμπουμ μετά από τέσσερα χρόνια

Οι Rise Against επιστρέφουν με τη μουσική που ίσως είναι η πιο δυναμική και ανανεωτική της καριέρας τους μέχρι σήμερα. Το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Ricochet κυκλοφορεί στις 15 Αυγούστου από τη Loma Vista Recordings, σηματοδοτώντας την πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά μετά από τέσσερα χρόνια, και βρίσκει τον κόσμο πιο χαοτικό από ποτέ: γεμάτο διαρκή ερεθίσματα, όπου ο αλγόριθμος μάς θέλει όλους θυμωμένους, σαν μια χούφτα μπίλιες που τις χτύπησαν δυνατά κι αναπηδούν ανεξέλεγκτα, όλο και πιο μακριά.

Μέσα από δώδεκα κομμάτια, σε παραγωγή της βραβευμένης με Grammy Catherine Marks (BOYGENIUS, Foals, Manchester Orchestra, St. Vincent) και μίξη του Alan Moulder (Nine Inch Nails, Paramore, Queens of the Stone Age, The Killers), οι Rise Against θέτουν ένα βασικό ερώτημα: ποιος ωφελείται τελικά από όλη αυτή τη συλλογική οργή και διαίρεση;

Μας καλούν να σταματήσουμε πριν πηδήξουμε στο κενό, να σκεφτούμε τις συνέπειες των πράξεών μας ο ένας πάνω στον άλλον — καθώς οι δομές εξουσίας που μας σπρώχνουν συνεχίζουν να μένουν ανέγγιχτες και προστατευμένες.

Ήδη κυκλοφόρησε το νέο τους κομμάτι "I Want It All", τρίτο single μετά τα "Nod" και "Prizefighter". Ένα μανιφέστο απέναντι στον αλγόριθμο που τρέφεται από το θυμό μας, σπέρνει οργή και μετράει κλικς αντί για συνειδήσεις. «Who benefits from our anger?», ρωτάει ο Tim McIlrath και η ερώτηση γίνεται βόμβα σε 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.

Το Ricochet είναι ένα concept άλμπουμ για το πώς όλα συνδέονται και όλα επιστρέφουν. Η πολιτική, οι μετανάστες, οι αποφάσεις που παίρνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Κάθε μας πράξη, κάθε κραυγή, κάθε riff που σκάει απ' το ενισχυτή, όλα ανακλώνται πίσω στον κόσμο σαν σφαίρες χωρίς στόχο.

Ναι, οι Rise Against ακούγονται πιο συνειδητοποιημένοι, πιο οργισμένοι, πιο αναγκαίοι από ποτέ. Βάλε το δυνατά. Και ξαναπίστεψε.