Metallica: 20 φορές πλατινένιο το "Black Album" ενώ τα εισιτήρια για το ΟΑΚΑ γίνονται ανάρπαστα

Ε λοιπόν, 34 χρόνια μετά, το Black Album των Metallica δεν λέει να βγει απ’ το ρημάδι το Billboard 200. Το 1991 μπήκε με μπότες στο mainstream, και σήμερα μετρά 20 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις ΗΠΑ, και 20 φορές πλατινένιο. Σαν να λέμε δηλαδή: οι θεοί του thrash φόρεσαν μαύρα, έπαιξαν μπαλάντες και κυριάρχησαν για πάντα.

Από το "Enter Sandman" μέχρι το "The Unforgiven" και το "Sad But True", το άλμπουμ μετέτρεψε τους Metallica από ήρωες των δισκάδικων σε ροκ θεότητες των αεροδρομίων. Τώρα, με 789 εβδομάδες στο Billboard, είναι ό,τι πιο αθάνατο έχει βγάλει το ραδιόφωνο των 90s.

Αλλά δεν τελειώσαμε. Το Master of Puppets του 1986 (o δίσκος που κάποιοι ορκίζονται πως είναι ό,τι πιο αγνό έβγαλε το metal πριν καταπιεί τον εαυτό του) έφτασε πλέον τις 8 φορές πλατινένιο και κομμάτια από το "Battery" μέχρι το "Orion", είναι το soundtrack μιας εποχής που δεν ζήτησε ποτέ έγκριση από κανέναν.

Και κάπως έτσι, τα δύο πιο εμβληματικά άλμπουμ τους εξακολουθούν να παίζουν ζωντανά στην παγκόσμια περιοδεία m72, ενώ εσύ λες ακόμα "προτιμούσα τους πρώτους Metallica". Ναι, κι εγώ μαζί σου. Αλλά τα νούμερα δεν σηκώνουν αντιρρήσεις, και το κοινό φωνάζει "Sandman" κάθε βράδυ σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Περισσότερη φωτιά, λιγότερη νοσταλγία. Αλλά Metallica είναι αυτοί.

Και καθώς το Black Album σπάει ρεκόρ και το Master of Puppets παίζει ακόμα στα ακουστικά της Gen Z που δεν έχει ιδέα τι είναι walkman, οι Metallica επιστρέφουν στην Αθήνα στις 9 Μαΐου 2026, στο ΟΑΚΑ. Αλλά πρόσεξε, νομίζω ότι μέχρι τώρα το έχεις καταλάβει ότι δεν πρόκειται για μια απλή συναυλία, είναι κάτι σαν τελετουργία με barcode. Η προπώληση ξεκίνησε, αλλά πρώτα για τους “Legacy Members”, τα αρχαία τέρατα του fan club που έχουν δει τον Hetfield να ιδρώνει από κοντά ήδη από εποχές με mullet. Εκείνοι μπήκαν στις 09:00 το πρωί, κρατώντας στα χέρια έναν κωδικό σαν τον Δακτύλιο της Δύναμης. Οι υπόλοιποι, οι λεγόμενοι fifth members, αφέθηκαν να μπουν από τις 11:00, ίσα που πρόλαβαν τη μυρωδιά.

Μετά ήρθαν οι υποψιασμένοι, οι εγγεγραμμένοι στο newsletter του High Priority. Ναι, σήμερα, μπαίνουν αυτοί. Αν πρόλαβες να γραφτείς. Αν όχι; Tough luck, φτάνει για εσένα η γενική προπώληση στις 30 Μαΐου (μέσω ticketmaster.gr), φυσικά, εκεί που το refresh γίνεται ψυχολογική δοκιμασία και το pit είναι για τους ταχύτερους, όχι τους πιο πιστούς. Μια μπάντα που κάποτε φώναζε "Seek and Destroy" τώρα σε βάζει να κάνεις login και reset password. Αλλά ξέρεις κάτι; Θα πας. Γιατί είναι οι Metallica. Γιατί σε μια εποχή που όλα μοιάζουν ψηφιακά και άδεια, το "Sad But True" θα ακουστεί πιο αληθινό από ποτέ.

Λοιπόν, όπως είπαμε, έχεις μέχρι χρόνο μέχρι αύριο, 30/5. Μετά, κλασικά: sold out, scalpers, και όνειρα με τετραψήφιες τιμές. Γιατί είπαμε Metallica είναι αυτοί, masters of puppets, masters of your credit cards.

Αυτές είναι οι τιμές για τα εισιτήρια:

PL2 178.25 €

PL3 (ΑΡΕΝΑ) 143,75 €

PL4 214 € / 132.25 €

PL5 120,75 €

PL6 109,25 €

PL7 97,75 €

PL8 86,25 €

Snake pit: 550 €