Η Lorde κυκλοφορεί το "Man of the Year" και ανοίγει διάλογο για την ταυτότητα φύλου

Η Lorde επιστρέφει από έναν φουρτουνιασμένο ωκεανό, κρατώντας στο χέρι το "Man of the Year", το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της Virgin, που αναμένεται στις 27 Ιουνίου. Το αποκαλεί «το πιο προσωπικό της τραγούδι», μια προσφορά προς όλους εμάς που έρχεται από “πολύ βαθιά μέσα της”. Και ακούγεται (κάπως) έτσι. Σαν κάτι που γράφτηκε με τα μάτια κλειστά, μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς καθρέφτες.

Το κομμάτι αγγίζει, σχεδόν ψιθυριστά, την ταυτότητα φύλου. “You met me at a really strange time in my life”, τραγουδά, καθώς οι στίχοι κινούνται ανάμεσα σε προσωπική κατάρρευση και μια νέα, ασαφή ελευθερία. Όχι αγόρι, όχι κορίτσι, ή και τα δύο. Μια αίσθηση που δεν φοβάται πια να πάρει χώρο στο σώμα.

Στο τέλος του κομματιού, η φωνή της Lorde αποκτά έναν τελετουργικό χαρακτήρα: “Let’s hear it for the man of the year” είναι ένας στίχος σαν να τον λέει μέσα από κάποιον καθρέφτη, στον οποίο μόλις εμφανίστηκε ένα νέο πρόσωπο.

Το βίντεο συνοδεύει το τραγούδι με εικόνες απογύμνωσης, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η Lorde τυλίγει το στήθος της με κολλητική ταινία, ένα βουβό μήνυμα για το πώς ο χώρος που δίνουμε στο σώμα μας μπορεί να γεννήσει νέες ταυτότητες, πιο ρευστές, και πιο γενναίες.

Μιλώντας γι’ αυτό, η ίδια είπε: «Κάποιες μέρες είμαι γυναίκα, κάποιες μέρες είμαι άντρας. Ξέρω ότι δεν είναι μια ικανοποιητική απάντηση, αλλά αρνούμαι να το βάλω σε κουτί». Ναι, ΟΚ, ίσως να είναι αυτή η άρνηση που κάνει το Virgin τόσο ζωντανό. Μια δισκογραφική καρτ ποστάλ από το μεταίχμιο, εκεί που το «εγώ» γίνεται ήχος και το φύλο σπάει σαν παλιό βινύλιο σε κομμάτια από χρυσό.