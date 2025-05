Ο André 3000 κυκλοφορεί νέο ambient EP μετά την εμφάνιση-έκπληξη στο Met Gala

The Boy - Αυστραλία

Share this

Σαν να βγήκε από κάποιο αλλόκοτο animation του Miyazaki ή από πίνακα του Dali, ο André 3000 περπάτησε το κόκκινο χαλί του Met Gala (χθες 5 Μαΐου) φορώντας στην πλάτη του ένα... τεράστιο πιάνο. Και δεν ήταν απλώς ένα statement εμφάνισης, αλλά και η απροσδόκητη αναγγελία ενός ακόμα απρόβλεπτου μουσικού βήματος: της κυκλοφορίας του 7 Piano Sketches, ενός απρόσμενου EP που ήρθε σαν συνέχεια του περσινού New Blue Sun.

Χωρίς ούτε μία ραπ ρίμα –«no bars», όπως προειδοποίησε ο ίδιος στα social media–, το EP είναι μια σειρά από αυτοσχεδιασμούς στο πιάνο, οι οποίοι ηχογραφήθηκαν κυρίως σ’ ένα σπίτι στο Τέξας. Ο ίδιος σημειώνει πως δεν σχεδίαζε να τους κυκλοφορήσει επισήμως: «Ήταν προσωπικές ηχογραφήσεις. Τις έστελνα κατά καιρούς στην οικογένεια και τους φίλους μου».

Η ειρωνεία, όπως πάντα, παρούσα: το αρχικό όνομα του project ήταν The Best Worst Rap Album in History –«το χειρότερο ραπ άλμπουμ στην ιστορία επειδή δεν έχει καθόλου στίχους, αλλά και το καλύτερο γιατί είναι ό,τι πιο συναισθηματικά ελεύθερο έχω κάνει ποτέ», γράφει στις αρχικές liner notes που μοιράστηκε.

Οι συνθέσεις του 7 Piano Sketches ηχογραφήθηκαν πριν σχεδόν μία δεκαετία, ακόμη και πριν το New Blue Sun, με τον André να τις ηχογραφεί πρόχειρα στο iPhone του –ένα έργο που λειτουργεί περισσότερο σαν ψυχικό ημερολόγιο, μια μουσική αποτοξίνωση, παρά σαν ολοκληρωμένο άλμπουμ.

Όσο για την εμφάνισή του στο Met Gala, με θέμα "Superfine: Tailoring Black Style", φορούσε custom κομμάτι Burberry με την υπογραφή του stylist Law Roach και επανέφερε το "benji bixby", τη δική του παλιά σειρά μόδα. Το εξώφυλλο του 7 Piano Sketches φαίνεται πως αποτυπώνει για πρώτη φορά τη στολή αυτή, φέρνοντας έτσι σε διάλογο τη μουσική, τη μόδα και την προσωπική του απελευθέρωση.

Ο André 3000 συνεχίζει να φτιάχνει μουσική όπως ζει: χωρίς εξηγήσεις, χωρίς εγγυήσεις, και –το σημαντικότερο– χωρίς φόβο.