Τα φορτισμένα πολιτικά μηνύματα του φετινού Coachella

Με προηγούμενες εμφανίσεις από ονόματα όπως οι Harry Styles, Drake και Blackpink, το Coachella είναι διάσημο για τους μεγάλους του headliners — όμως φέτος, το φεστιβάλ βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα για έναν τελείως διαφορετικό λόγο. Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων του, το ιρλανδικό ραπ τρίο Kneecap, οι πανκ βετεράνοι Green Day, το γκόσπελ R&B σχήμα Thee Sacred Souls και άλλοι καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή του Coachella για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό, συνοδευόμενη από πολιτικά μηνύματα με ξεκάθαρα ανατρεπτική χροιά.

Παρότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς του φεστιβάλ συχνά έκοψαν τη μετάδοση αυτών των τοποθετήσεων πριν ολοκληρωθούν, αξίζει να σημειωθεί πως το Coachella έχει —παραδόξως— ριζοσπαστική καταγωγή. Οι ρίζες του φεστιβάλ εντοπίζονται σε μια συναυλία των Pearl Jam το 1993, όταν το συγκρότημα επέλεξε τον απομονωμένο χώρο του Empire Polo Club στο πλαίσιο του μποϊκοτάζ τους ενάντια σε χώρους συνδεδεμένους με τη Ticketmaster και τα υπέρογκα τέλη που αυτή επέβαλλε στους θαυμαστές — ένας αγώνας που, τρεις δεκαετίες μετά, παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ.

Ωστόσο, με μια χωρητικότητα 250.000 ατόμων (το τρίτο μεγαλύτερο φεστιβάλ στις ΗΠΑ), άπειρες εμπορικές συνεργασίες και την εταιρεία παραγωγής Goldenvoice να εξαγοράζεται από την AEG — τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Ticketmaster — μόλις δύο χρόνια μετά την ίδρυση του φεστιβάλ το 1999, το Coachella έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο καθιερωμένα και «mainstream» φεστιβάλ του πλανήτη. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι ανατρεπτικές δηλώσεις που ακούστηκαν φέτος αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Μιλώντας στα social media μετά την εμφάνισή του την πρώτη εβδομάδα του φεστιβάλ, το ιρλανδικό ραπ τρίο Kneecap ανακοίνωσε πως το μήνυμα «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία ενάντια στον παλαιστινιακό λαό» φαίνεται πως κόπηκε από το επίσημο livestream του Coachella, μαζί με ένα σύνθημα που πανηγύριζε για τον θάνατο της πρώην Βρετανίδας πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ. «(Θα είμαστε) πίσω το επόμενο Σαββατοκύριακο», έγραψε η μπάντα, επιβεβαιώνοντας τη στάση της και στη δεύτερη εμφάνισή της στο Coachella, όπου πρόσθεσε τη φράση: «Fuck Israel, free Palestine». Οι διοργανωτές του Coachella, από την Goldenvoice, δήλωσαν πως αιφνιδιάστηκαν από αυτές τις δηλώσεις, γιατί προφανώς, δεν παρακολουθούσαν αρκετά προσεκτικά.

Λίγο πιο πίσω, στις 13 Απριλίου, την πρώτη εμφάνιση της τραγουδοποιού Clairo άνοιξε με ομιλία του ο γερουσιαστής των ΗΠΑ και πρώην υποψήφιος των Δημοκρατικών Bernie Sanders. «Το μέλλον του τι θα συμβεί στην Αμερική εξαρτάται από τη δική σας γενιά», δήλωσε ο 83χρονος Sanders, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περιοδεία ομιλιών με τίτλο «Fighting Oligarchy» σε όλες τις ΗΠΑ. «Η Clairo χρησιμοποίησε την αναγνωρισιμότητά της για να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των γυναικών και να προσπαθήσει να τερματίσει τον τρομερό, βάναυσο πόλεμο στη Γάζα, όπου χιλιάδες γυναίκες και παιδιά σκοτώνονται».

«Θέλω απλώς να πω ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για τους ανθρώπους σε όλη την Αμερική», ανακοίνωσε η Amy Taylor, η εκρηκτική τραγουδίστρια των Amyl and the Sniffers, αναφερόμενη στην οπισθοδρόμηση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης υπό τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ. «Θέλω να στείλω την αγάπη και την υποστήριξή μου σε όλους τους τρανς και όλους τους γκέι, σε όλους τους μαύρους και όλους τους μετανάστες, παράνομους και νόμιμους... Θέλω επίσης να ανοίξω την καρδιά μου στους ανθρώπους στην Παλαιστίνη και στους ανθρώπους στην Ουκρανία, γιατί γαμώ το να πεθαίνουν για τις μαλακίες των άλλων».

Oι Green Day άλλαξαν τους στίχους της επιτυχίας του "Jesus of Suburbia" για να εκφράσουν επίσης την υποστήριξή του στα δεινά των ανθρώπων στην Παλαιστίνη. Όπου οι αρχικοί στίχοι έλεγαν: “running away from pain when you've been victimised...” ο Billie Joe Armstrong τραγούδησε: “running away from pain like the kids from Palestine”.

Ο Nicholas Jaar των Darkside έκανε ειδική αναφορά τόσο στο λαό της Παλαιστίνης όσο και στην καταστολή των ακτιβιστών στην Αμερική υπό τον Πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια των δύο εμφανίσεών τους στο Coachella. «Η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη. Αυτά τα χώματα στα οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κι εδώ διαπράχθηκαν γενοκτονίες που αποτελούν το ίδιο σχέδιο για αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Jaar στην εμφάνιση του την πρώτη εβδομάδα. «Αυτή η γενοκτονία χρηματοδοτείται από αμερικανικά χρήματα, με τεχνολογία από τη Silicon Valley, και χάρη στη συνενοχή όλων των πολιτικών αυτής της χώρας. Το να διαμαρτύρεσαι απλώς για μια γενοκτονία που συμβαίνει σημαίνει ότι μπορείς να απελαθείς, όπως ο Mahmoud Khalil. Αυτό δεν το νιώθω καθόλου σωστό».

Το λονδρέζικο punk δίδυμο Bob Vylan ξαναέπιασε το κομμάτι του "Pretty Songs", όχι για να το γυαλίσει, αλλά για να το φορτίσει — αυτή τη φορά με τη δύναμη της αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. «Οι ζωές των Παλαιστινίων είχαν πάντα αξία, απλώς κανείς δεν μπήκε στον κόπο να σας το πει από την τηλεόραση», τραγούδησε ο Bobbie Vylan, χωρίς περιστροφές. Βέβαια, η απόφαση των ιθυνόντων του Coachella να κόψουν τέτοια μηνύματα από τη μετάδοση δεν θεωρείται απλώς ατυχής· μοιάζει με μάθημα προς αποφυγή, manual για το πώς να διαχειρίζεσαι (με πανικό) τον δημόσιο λόγο όταν αυτός σε ξεπερνά.

Επίσης, οι Blonde Redhead έκλεισαν την εμφάνισή τους ανεμίζοντας μια παλαιστινιακή σημαία και παίζοντας μια ηχογράφηση φωνής του κρατούμενου ακτιβιστή Mahmoud Khalil. Κρατούσαν επίσης ένα πανό που έγραφε «Free Them All», αναφερόμενοι στους φοιτητές, όπως ο Khalil, που είχαν συλληφθεί και κρατηθεί επειδή μίλησαν για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.