Νέα συλλογή ζωντανών ηχογραφήσεων των The Fall ετοιμάζεται για κυκλοφορία

Με τίτλο Singles Live Vol One 1978–81, η συλλογή περιλαμβάνει εννέα κομμάτια και έχει επιμεληθεί από πρώην μέλη των The Fall — Paul Hanley, Steve Hanley, Marc Riley και Craig Scanlon. Θα κυκλοφορήσει από τη δισκογραφική Popstock, την οποία ίδρυσαν οι ίδιοι με σκοπό την έκδοση αρχειακού live υλικού του συγκροτήματος. Η δημιουργία της Popstock και της σειράς κυκλοφοριών ήρθε ως απάντηση στη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη αναγνώρισης, διαβούλευσης και οικονομικής αποζημίωσης από άλλες εταιρείες που επανεκδίδουν ή συγκεντρώνουν το έργο των The Fall.

Το υλικό του Singles Live Vol One 1978–81 ξεκινά με τη live σύνθεση της μπάντας που ηχογράφησε το ντεμπούτο άλμπουμ Live At The Witch Trials και καταλήγει στη σύνθεση που δημιούργησε το καθοριστικό Hex Enduction Hour. Η συλλογή θα κυκλοφορήσει ψηφιακά και σε βινύλιο, ενώ η φυσική έκδοση θα περιλαμβάνει booklet με σημειώσεις από τον Jarvis Cocker.

Στο συνοδευτικό του σημείωμα, ο Jarvis γράφει: «Αυτός ο δίσκος φέρνει πίσω εκείνες τις μέρες έμπνευσης και έξαψης. Ξέρω αυτά τα τραγούδια απ’ έξω, παρόλο που δεν αγόρασα ποτέ κάποιο single των The Fall τότε· ο John Peel έπαιζε πάντα τις κυκλοφορίες τους στο ραδιόφωνο, οπότε τις ηχογραφούσα από εκεί. Συγγνώμη. Είμαι σίγουρος ότι σου είναι γνώριμα κι εσένα. Αλλά να τα ακούς live, μέσα στη θερμότητα της στιγμής, πραγματικά ανακαλεί το πνεύμα των The Fall. Τη ζάλη και την έξαψη. Την πείνα να βρεθεί κάτι καινούριο για να τραγουδηθεί και να το πιστέψεις με όλη σου την ψυχή. Αυτή η μουσική δεν γερνά ποτέ».

Η Popstock θα κυκλοφορήσει το Singles Live Vol One 1978–81 στις 9 Μαΐου 2025.