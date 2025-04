H Stevie Nicks επιστρέφει με νέο άλμπουμ και χωρίς συμβιβασμούς

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των φετινών Pollstar Music Awards, η Stevie Nicks, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του αμερικανικού ροκ και αιώνια ιέρεια των Fleetwood Mac, ανακοίνωσε πως βρίσκεται εν μέσω ηχογραφήσεων ενός νέου προσωπικού άλμπουμ — του πρώτου εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια με καινούριο, ανέκδοτο υλικό.

Η Nicks αποκάλυψε ότι η έμπνευση ήρθε μέσα από τη μοναξιά που βίωσε κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στην Καλιφόρνια. Όπως εξομολογήθηκε: «Λόγω των πυρκαγιών, έμεινα σε ξενοδοχείο για 92 μέρες. Και κάποια στιγμή, προς το τέλος, σκέφτηκα: “Νιώθω σαν να είμαι σε περιοδεία αλλά χωρίς συναυλίες.” Ήμουν μόνη μου εκεί — όλοι οι άλλοι ήταν στο σπίτι και έκαναν τις αποκαταστάσεις. Κι εγώ απλώς καθόμουν. Και τότε είπα στον εαυτό μου: “Πρέπει να επιστρέψεις στη δουλειά”».

Αυτό το υπαρξιακό κενό, μια μορφή αδρανούς περιοδείας χωρίς σκηνή, φάνηκε να λειτουργεί σαν ένα εσωτερικό σήμα εκκίνησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο από επτά νέα τραγούδια, τα οποία η ίδια χαρακτηρίζει ως «απολύτως αυτοβιογραφικά».

«Είναι αληθινές ιστορίες. Δεν κρύβομαι πίσω από ποιητικές εικόνες. Δεν είναι “ονειρικά” τραγούδια στα οποία δεν είσαι ποτέ σίγουρος για ποιον γράφω. Είναι πραγματικές αναμνήσεις, ιστορίες δικές μου, για φανταστικούς άνδρες που σημάδεψαν τη ζωή μου».

Η Nicks, γνωστή για τους αινιγματικούς, σχεδόν εσωτεριστικούς στίχους της, φαίνεται πως για πρώτη φορά γράφει με τρόπο που απογυμνώνει το συναίσθημα από κάθε συμβολισμό. Αυτό που μέχρι τώρα αποκαλούσε «μυθολογία» της, τώρα μεταμορφώνεται σε μαρτυρία.

Το γεγονός ότι αποκάλεσε το άλμπουμ ghost record — έναν «δίσκο-φάντασμα» — ενισχύει τη διάσταση του έργου ως κάτι που αναδύθηκε από το περιθώριο της πραγματικότητας: μια δημιουργία σχεδόν αυτόματη, σαν να υπαγορεύτηκε από αληθινές φωνές. Ενδεχομένως, η έκφραση να παραπέμπει τόσο στο υπερβατικό στοιχείο που διατρέχει την προσωπική μυθολογία της Nicks (με σταθερές αναφορές σε φαντάσματα, μυστικισμό και ονειρικές εικόνες), όσο και σε έναν δίσκο που προέκυψε αβίαστα, χωρίς προσχεδιασμό — σαν ένα έργο που «εμφανίστηκε» παρά δημιουργήθηκε.

Η ανακοίνωση της Nicks έγινε στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες, όπου φιλοξενήθηκε η τελετή των Pollstar Music Awards. Εκτός από την ίδια, στη φετινή αίθουσα διακρίθηκαν μορφές όπως ο Bruce Springsteen (Rock Tour of the Year), οι Dead & Company (Residency of the Year), ενώ η σαρωτική Eras Tour της Taylor Swift κέρδισε το Major Tour of the Year.

Την ίδια ώρα, τα μουσικά νέα από το σύμπαν των Fleetwood Mac πληθαίνουν: αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι οι Mick Fleetwood και Lindsey Buckingham, αμφότεροι πρώην συνοδοιπόροι της Νικς, έχουν ξαναμπεί στο στούντιο. Παράλληλα, η ίδια ανακοίνωσε περιοδεία με τον Todd Rundgren, έναν ακόμη θρύλο της αμερικανικής ροκ.