Νέα κομμάτια και deluxe δόσεις από τους Fontaines D.C.

Οι Ιρλανδοί Fontaines D.C., το πενταμελές σχήμα που συνεχίζει να παντρεύει την ποιητική εσωστρέφεια με τον ηλεκτρισμό του σύγχρονου post-punk, κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι "Before You I Just Forget". Το κομμάτι περιλαμβάνεται στην deluxe έκδοση του άλμπουμ Romance (2024), το οποίο είχε καταλάβει κορυφαίες θέσεις σε λίστες με τα κορυφαία άλμπουμ της προηγούμενης χρονιάς. Η deluxe έκδοση του Romance είναι πλέον διαθέσιμη για ακρόαση, μαζί με το "Before You I Just Forget".

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης το "It’s Amazing to Be Young", που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο και είχε ξεχωρίσει ως ένα από τα Songs of the Week σε πολλά μέσα, αλλά και μια απογυμνωμένη εκδοχή του "Starburster", η οποία εξελίσσεται αθόρυβα σε μια συγκινητική διασκευή του "In Heaven (Lady In The Radiator Song)" του David Lynch, από το cult αριστούργημά του Eraserhead (1977).

Σε δελτίο Τύπου, ο κιθαρίστας Conor Curley περιγράφει το "Before You I Just Forget" ως εξής: «Το τραγούδι ξεκίνησε από μια οπτασία ενός ήχου διογκωμένου, που ανασαίνει και μεταμορφώνεται συνεχώς, αποκαλύπτοντας κάθε φορά νέες λεπτομέρειες. Σαν να μην μπορείς να μπεις ποτέ στον ίδιο ποταμό δύο φορές. Το κομμάτι αλλάζει μορφή διαρκώς και κορυφώνεται με ένα συγκλονιστικό έγχορδο μέρος από τον Grian (Chatten)».

Το Before You I Just Forget είχε αρχικά κυκλοφορήσει… στα ψιλά: ως B-side στο 7ιντσο "It’s Amazing to Be Young" — αλλά τελικά, ήρθε η στιγμή να κλέψει τη σκηνή. Ένα τραγούδι σαν μνήμη: ρευστό, ασταθές, αδύνατο να το κρατήσεις — κι όμως, σε σημαδεύει. Άκου τα καινούργια κομμάτια εδώ — μαζί με όλο το "φουσκωμένο" deluxe πακέτο.