Οι δίσκοι της Record Store Day 2025 δεν μένουν απλώς στα ράφια — γεμίζουν τα charts!

Επανεκδόσεις και αποκλειστικά βινύλια καταγράφουν αξιοσημείωτες επιδόσεις στα ενδιάμεσα στοιχεία της εβδομάδας για τα βρετανικά άλμπουμ charts, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη επίδραση της Ημέρας των Δισκοπωλείων στις φυσικές πωλήσεις.

Πώς καταρτίζονται τα επίσημα charts και τι σημαίνουν τα "midweek" στοιχεία

Τα βρετανικά charts καταρτίζονται από την Official Charts Company και βασίζονται σε έναν συνδυασμό φυσικών πωλήσεων (CDs, βινυλίων), ψηφιακών downloads και streams. Κάθε εβδομάδα, τα λεγόμενα midweek στοιχεία —δηλαδή τα προσωρινά δεδομένα πωλήσεων μέχρι τη Δευτέρα ή Τρίτη— δείχνουν μια πρώτη εικόνα για το ποιες κυκλοφορίες αναμένεται να βρεθούν σε ποια θέση στο τελικό εβδομαδιαίο chart που ανακοινώνεται την Παρασκευή.

Δεν είναι τα τελικά αποτελέσματα, αλλά λειτουργούν ενδεικτικά για το πώς διαμορφώνεται η αγορά τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας. Τέτοιου είδους δεδομένα σπάνια καλύπτονται από μουσικά μέσα εκτός του ειδικού Τύπου, όμως η σύνδεσή τους με φυσικές κυκλοφορίες (όπως αυτές του Record Store Day) τα καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμα για να κατανοήσουμε πώς επηρεάζεται η μουσική βιομηχανία και ο τρόπος κατανάλωσης.

Record Store Day: Επανεμφάνιση των Oasis και άνοδος για Sam Fender

Η συλλογή Time Flies... (1994–2009) των Oasis επανακυκλοφόρησε αποκλειστικά για τη Record Store Day και εμφανίζεται εκ νέου στις πρώτες τρεις θέσεις του chart. Παράλληλα, ο Sam Fender κυκλοφόρησε το νέο του EP Me And The Dog, επίσης στο πλαίσιο του Record Store Day, το οποίο σύμφωνα με τα ενδιάμεσα στοιχεία της εβδομάδας αναμένεται να μπει στην πεντάδα.

Το Acoustic Sessions του Liam Gallagher και το Live From Radio City της Gracie Abrams είναι επίσης RSD κυκλοφορίες και φαίνεται να καταλαμβάνουν τις θέσεις 7 και 8 αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για το Ready, Set, Go! του David Bowie (θέση 11), καθώς και για την πρώτη φυσική έκδοση του mixtape Number 1 Angel της Charli XCX (θέση 13).

Οι σημαντικότερες Record Store Day κυκλοφορίες στα charts

Όλες οι παρακάτω κυκλοφορίες διατέθηκαν αποκλειστικά για τη Record Store Day 2025 και καταγράφονται στα midweek charts:

Time Flies... (1994–2009) – Oasis

Me And The Dog (EP) – Sam Fender

Acoustic Sessions – Liam Gallagher

The Secret Of Us – Live From Radio City – Gracie Abrams

Ready, Set, Go! (Live, Riverside Studios ’03) – David Bowie

Number 1 Angel – Charli XCX

Demon Days – Live From The Apollo Theatre – Gorillaz

Live & Acoustic in London – beabadoobee

The Magic Whip – blur

Encore At The Garden – The Killers & Bruce Springsteen

Kasabian (νέα επανέκδοση του ντεμπούτου) – Kasabian

The Head On The Door – The Cure

Take Cover – Madness

Siamese Dream (20ή επέτειος) – The Smashing Pumpkins

Εκτός RSD: Οι νέες κανονικές κυκλοφορίες της εβδομάδας

Παράλληλα, δύο σημαντικά άλμπουμ που δεν σχετίζονται με τη Record Store Day καταγράφουν υψηλές θέσεις βάσει των ενδιάμεσων στοιχείων:

Οι Ουαλοί Those Damn Crows αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή με το νέο τους άλμπουμ God Shaped Hole, το οποίο θα είναι η πρώτη τους #1 είσοδος.

αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή με το νέο τους άλμπουμ God Shaped Hole, το οποίο θα είναι η πρώτη τους #1 είσοδος. Οι Bon Iver επιστρέφουν με το πολυαναμενόμενο SABLE, fABLE, το οποίο φαίνεται να σταθεροποιείται στη 2η θέση. Πρόκειται για την πρώτη τους κυκλοφορία εδώ και έξι χρόνια.

Τι λένε όλα αυτά για τις φυσικές πωλήσεις το 2025

Η φετινή εικόνα δείχνει κάτι παραπάνω από μια στιγμιαία τάση: συλλέκτες, fans που αναζητούν το «χειροπιαστό» ή τον αναλογικό ήχο, αλλά και καλλιτέχνες που επιθυμούν να δώσουν υλική υπόσταση σε ένα concept album ή μια σπάνια ηχογράφηση, στηρίζουν την επιστροφή του βινυλίου όχι σαν μόδα, αλλά ως δημιουργική και συναισθηματική επιλογή.